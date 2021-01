Kein Märchen, aber eine zauberhafte Darbietung der Schweizer Handballer gegen das ruhmreiche Frankreich

Die Schweizer sind nicht mehr frisch. Aber auch die ruhmreiche Equipe aus Frankreich ist angezählt. Zermürbt von der herausragenden Defensivarbeit der Schweizer um Verteidigungsminister Samuel Röthlisberger. Angefressen, weil Torhüter Nikola Portner selbst die perfidesten Würfe pariert. Und ratlos, weil sie Andy Schmid nicht in den Griff bekommen.

Eine Sensation liegt in der Luft. Nicht gegen irgendeinen Gegner. Nein, gegen den sechsfachen Weltmeister. Absolute Weltspitze. Mit Spielern wie Michael Gigou, der viermal den WM-Titel gewonnen hat.

Noch gut zwei Minuten. Frankreichs Jungstar Dika Mem kassiert eine Zweiminutenstrafe. Weil schon sein Teamkollege Romain Lagarde auf der Bank sitzt, kann die Schweiz während 39 Sekunden in doppelter Überzahl agieren. Und das beim Stand von 23:24.

Der Schweizer Tank ist eigentlich leer. Im Rückraum fehlen die Alternativen, um Kräfte zu schonen. Allein Spielmacher Andy Schmid hat vielleicht eine Minute pausiert. Mehr liegt nicht drin. Denn auf ihren Ausnahmekönner ist das Team von Trainer Michael Suter angewiesen.

Doch die Schweizer werden getragen von ihrer Moral, ihrem Kampfgeist. Und jetzt noch die doppelte Überzahl. Roman Sidorowicz übernimmt die Verantwortung. Obwohl als Rechtshänder im rechten Rückraum der Schusswinkel nicht optimal ist. Aber seine Position stimmt.

«Sido», trickreich, geschmeidig und sprungstark, hat in dieser Partie schon einige Akzente von der «falschen Seite» gesetzt. Sidorowicz gegen Vincent Gérard. Rückraumspieler von Pfadi Winterthur gegen Torhüter von Paris Saint-Germain, einem absoluten Topklub von Eurpa. Gérard gewinnt das Duell.

Die Entscheidung? Die Schweizer resigniert? Von wegen. Selbst nachdem Luc Abalo eineinhalb Minuten vor Schluss auf 25:23 erhöht, bleibt der Kampfgeist ungebrochen. Ausgerechnet Sidorowicz verkürzt 33 Sekunden vor Schluss. Nur noch ein Tor Differenz. Aber Frankreich ist in Ballbesitz.

Melvyn Richardson, Sohn des früheren Welthandballers und Ritter der französischen Ehrenlegion Jackson Richardson, scheitert an Torhüter Nikola Portner. Es bleiben nur noch sechs, vielleicht sieben Sekunden. Mehdi Ben Romdhane wird lanciert. Der 19-Jährige, der bei Kadetten Schaffhausen häufig in der NLB spielt, wird doch nicht etwa? Nein. Wir erleben keinen Märchenabend in Gizeh. Gérard pariert auch diesen Wurf. Schluss, Aus, vorbei – 25:24 für den WM-Dritten von 2019.

Andy Schmid zerpflückt die Franzosen