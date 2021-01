Kehrtwende am Lauberhorn: Rennen vom Wochenende sind nun doch abgesagt!

(keg) Die Meldung ist kurz und prägnant: Der Kanton Bern sagt in Absprache mit den Beteiligten die diesjährigen Lauberhornrennen in Wengen ab. Die Situation in Wengen mit weiterhin stark zunehmenden Ansteckungen mit dem Coronavirus hätten den Standortkanton veranlasst, auf den am erst Sonntag bekanntgegebenen Entscheid zur Durchführung der Lauberhornrennens zurück zu kommen.

Die Skirennen 2021 in Wengen werden also definitiv nicht durchgeführt!

Noch am Sonntag teilte der Kanton Bern mit, dass die Rennen durchgeführt werden können. Die FIS-Taskforce unterstützte diesen Entscheid. Doch am Montag brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Absage, weil sich die Situation in Wengen über Nacht rund um das Virus verschlechterte. Swiss Ski teilte am Montag mit: