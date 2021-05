Karate-Festspiele Nervenstarke Quirici und ein Überraschungsmann – ein historisches Wochenende in Portugal Die Aargauer Karatekämpferin wird am K1-Turnier in Lissabon starke Zweite und hat die Olympischen Spiele vor Augen – doch nicht nur sie. Yuki Ujihara, der in Baden trainiert, träumt nun plötzlich ebenfalls.

Elena Quirici setzt seit vielen Jahren auf Karate und wird dafür belohnt. Zurab Kurtsikidze / EPA

Als das Handy am Samstagabend klingelt und sich Roland Zolliker meldet, ist klar: Etwas Besonders ist passiert. Der Präsident des Schweizerischen Karateverbands nennt es historisch. Gleich drei Schweizerinnen und Schweizer, alle mit Bezug in den Kanton Aargau, hatten am Sonntag am K1-Turnier in Lissabon Chancen auf eine Medaille. Und das nicht an irgendeinem Wettkampf. Das Turnier in Portugal gehört zur Premier League und damit zur höchsten internationalen Stufe im Karate. Elena Quirici kämpfte wie Yuki Ujihara um den Sieg. Luca Spitz um Bronze.

Doch der Reihe nach. Premier-League-Turniere sind für Quirici nichts Neues, dreimal konnte sie auf dieser Stufe zuvor schon gewinnen. Und doch war dieser Wettkampf in Lissabon anders als viele zuvor. Weil es um fast alles ging. Die 27-Jährige wusste: Gelingt ihr ein guter Wettkampf, steht die Türe zu den Olympischen Spielen in Tokio weit offen. Scheitert sie früh, droht der Lebenstraum zu platzen.

Vielen hätten die Hände gezittert, ihr nicht

Quirici war bereits einmal für die Sommerspiele in Japan qualifiziert. Doch dann kam ­Corona und sie wurde zur Tür hinausgeworfen. Weil die Spiele um ein Jahr in diesen Sommer verschoben wurden, kamen zwei weitere Qualifikationswettkämpfe dazu: jener in Lissabon und die EM ab 20. Mai in Porec, Kroatien.

Vielen hätten wohl die Hände gezittert, Quirici war in den Tagen vor dem Turnier in Portugal ruhig. Sie wusste, sie hat es selbst in der Hand. Doch zu liefern, ist noch mal ganz was anderes.

Aber Quirici gewann Kampf um Kampf, setzte sich in der dritten Runde gegen eine direkte Konkurrentin im Olympiaranking durch und erreichte schliesslich den Final. Dass sie diesen am Sonntag gegen die Chinesin Li Gong verlor, trübt nur kurzfristig die Freude.

Geprägt von der Vergangenheit

Mit den gewonnen Punkten steht die erneute Qualifikation für Tokio so gut wie fest. Nur offiziell will es Zolliker noch nicht machen. «Beim Internationalen Verband wird das wieder ewig dauern, bis da was kommt. Wir rechnen nun in Ruhe selbst alles durch. Aber es sieht sehr gut aus», sagt er. Auch Zolliker ist geprägt von der Vergangenheit, als Quirici die Qualifikation so brutal entrissen wurde.

Stimmt die Hochrechnung dieser Zeitung, sollte sie nicht mehr vom Qualiplatz verdrängt werden können. Womit Quirici das Kunststück geschafft hätte, sich zweimal für die gleichen Spiele zu qualifizieren. Sie selbst war nach dem Wettkampf nicht zu erreichen.

Plötzlich in der Weltspitze und bald schon in Tokio?

Kommen wir zu Yuki Ujihara, dem Zürcher mit einem Vater aus Japan und einer Mutter aus Italien. Der 20-Jährige, der in der Karateschule Bushido in Baden trainiert, klassierte sich ebenfalls im zweiten Rang. Für ihn ist das aber nicht einmal im Ansatz eine Enttäuschung. Im Gegenteil: «Das ist ein Meilenstein in meiner Karriere», sagt er.

Yuki Ujihara. zvg

Noch nie zuvor hat ein Schweizer in der hochtechnischen Kategorie Kata an einem Eliteturnier eine Podestplatzierung erreicht.

Mit dem Vorstoss Mitten in die Weltspitze öffnet sich für ihn nun sogar die Türe zu Olympia einen Spaltbreit. Sollte ihm am letzten Qualifikationswettkampf in ­Paris ein ebenso starker Auftritt ge­lingen, ist für Ujihara, der zweimal im Jahr einen Monat lang in Japan trainiert, plötzlich alles möglich.

Luca Spitz verlor sein Duell um Bronze. Für den 21-Jährigen Aargauer ist der fünfte Rang aber ebenfalls ein Exploit. Kein Wunder, ist Zolliker aus dem Häuschen.