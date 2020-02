Kansas City gewinnt nach 50 Jahren wieder den Super Bowl

In einem mitreissenden Final der National Football League (NFL) setzten sich die Chiefs mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers durch.

Kansas City feierte in Miami damit den ersten Titel seit 1970. Die 49ers müssen hingegen weiter auf ihren sechsten Gewinn des Super Bowls warten und bleiben damit hinter den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers.

Im letzten Viertel der 54. Super Bowl lagen die Chiefs bereits mit 10:20 zurück. Obwohl zwei seiner Pässe zuvor vom Gegner abgefangen worden waren, liess sich Mahomes nicht beirren und brachte sein Team mit zwei Touchdownpässen in Führung. Zudem lief der 24-Jährige in seinem ersten Super Bowl einen Ball selbst in die Endzone. Mahomes ist damit hinter Ben Roethlisberger der zweitjüngste Champion als Quarterback. Roethlisberger war bei seinem ersten Triumph mit den Pittsburgh Steelers im Jahre 2006 erst 23.