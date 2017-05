Die Story: Nach den Winterspielen in Vancouver schicken sowohl die Kanadier als auch die Schweizer sehr junge Teams an die WM, weil viele der etablierten Nationalspieler nach der langen Saison keine Lust mehr verspüren, auch noch an den jährlichen Titelkämpfen teilzunehmen. Die Schweizer, erstmals mit Sean Simpson an der Bande, nutzen die Gunst der Stunde zum ersten WM-Sieg gegen eine kanadische Mannschaft überhaupt – nachdem man zuvor in 24 (!) Anläufen gescheitert war.

2013 – WM

Schweiz - Kanada 3:2 n. P.

Torschützen: Dennis Hollenstein,

Nino Niederreiter, Reto Suri (Penalty).