Jubiläum Zehn Jahre Streich beim SC Freiburg: Ein brutales Stück Wahnsinn Christian Streich feiert am Mittwoch sein zehntes Dienstjubiläum. Der Trainer des SC Freiburg ist für viele Experten der beste Coach der Liga.

Seit 2011 steht Christian Streich bei Spielen des SC Freiburgs an der Seitenlinie. DPA

Das grosse Jubiläum ist Christian Streich nur eine kleine Flamme wert. «Vielleicht zünden wir eine Kerze an, aber mehr nicht», sagte der Trainer des SC Freiburg mit Blick auf seinen Jahrestag am Mittwoch. Dass er die Geschicke der Breisgauer seit mittlerweile einem Jahrzehnt erfolgreich als Chefcoach lenkt, kann der 56-Jährige ohnehin kaum glauben. Viel mehr als das für ihn typische Vokabular fällt Streich deshalb zu der Dekade nicht ein: «Brutal» und «Wahnsinn».

Passend dazu war es wahnsinnig gut, was seine Schützlinge in den vergangenen Monaten abgeliefert haben. Unter Anleitung Streichs, der von zahlreichen Experten wie Kollegen als bester Trainer der Fussball-Bundesliga gesehen wird, stürmte der Sport-Club auf den dritten Platz. Nie zuvor standen die Breisgauer am Ende der Hinrunde so weit oben. Die Teilnahme an der Champions League ist für das eingespielte Team längst keine Utopie mehr.

Spektakuläre Hinrunde, spektakuläre Spiele: Gegen Gladbach führte man nach 37 Minuten bereits mit 6:0. DPA

Diese Entwicklung war wahrlich nicht absehbar, als Streich am 29. Dezember 2011 vom Assistenten zum Chef befördert wurde. Sein glückloser Vorgänger Marcus Sorg, der Robin Dutt beerbt hatte, musste bereits nach ein paar Monaten seinen Posten räumen. Der SC hatte nur drei Siege in der Hinrunde geholt und rangierte auf dem letzten Platz. Unter Streich ging es steil nach oben - am Ende der Saison hielt Freiburg mit 40 Punkten als Zwölfter souverän die Klasse.

Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits deutlich, welch überragende Fähigkeiten Streich als Trainer besitzt. Alles andere als klar war allerdings, dass der mit Profi-Erfahrung und Lehramtsstudium ausgestattete Metzgersohn eine Ära prägen würde - und zwar nicht nur sportlich.

Nötig war dafür aber eine Metamorphose. Der kauzige Hitzkopf an der Seitenlinie kommt längst nicht mehr so oft wie früher zum Vorschein. Viel mehr ist Streich zu einer moralischen Instanz aufgestiegen. Als gutes Gewissen der Liga und fast im Stile eines linksliberalen Intellektuellen prangert er Missstände und Fehlentwicklungen an - im Sport wie in der Politik und der Gesellschaft.

Um seinen alemannischen Akzent schert sich Streich dabei genauso wenig wie um die sonstigen Gepflogenheiten des Profifussballs mit seinen oftmals gebügelten Akteuren. Wenn Streich seine Ansichten teilt, Anekdoten zum Besten gibt und über Fussball philosophiert, ist er immer authentisch.

Christian Streich ist immer für einen guten Spruch zu haben. DPA

Ob es dabei um seine Sorge vor Nationalismus, den Einstieg von dubiosen Investoren bei Klubs, sein Verhältnis zur Kirche, die Vor- und Nachteile einer Dreierkette, Lieblingsfilme in schwarz-weiss, Urlaubs-Vorlieben oder den Ablauf seiner Supermarkt-Einkäufe geht, spielt keine Rolle. Überall wo Streich drauf steht, ist auch Streich drin.

Das weiss sein Arbeitgeber zu schätzen. Seit 1995 steht Streich beim SC als Trainer unter Vertrag. Noch immer bezeichnet er den Gewinn der deutschen Meisterschaft mit den A-Junioren im Jahr 2008 als seinen grössten Erfolg. Mit den Profis durfte er 2015 sogar absteigen, ohne dass eine Abberufung überhaupt im Entferntesten ein Thema gewesen ist - natürlich stiegen die Freiburger postwendend wieder auf.

Doch obwohl Streich unangreifbar erscheint, hält er den Rekord von Volker Finke für unerreichbar. «Nein», antwortete Streich im «kicker» auf die Frage, ob 16 Jahre Trainer am Stück für ihn vorstellbar wären. Und doch wird Streich im Januar wie üblich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern. Alles andere wäre eine grosse Überraschung - oder wie Streich zu sagen pflegt: brutal.

(sid/pku)