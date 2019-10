Deutschland: Hat die Torhüter-Posse endlich ein Ende?

Beim DFB will keine Ruhe einkehren. Nach der enttäuschenden WM, dem Kader-Umbruch und der Blamage in der Nations League steht der Weltmeister von 2014 immerhin tabellarisch wieder dort, wo er sich das vorstellt: An der Spitze seiner Gruppe C. In den Duellen gegen Estland, Weissrussland und Nordirland kann die Löw-Elf ihr EM-Ticket lösen. Wer dabei das DFB-Tor hüten sollte, daran schieden sich zuletzt die Geister – sogar Bayern-Boss Uli Hoeness mischte sich ein. Nun sprach Bundestrainer Jogi Löw aber ein Machtwort: «Manuel Neuer ist auch mit Blick auf die Europameisterschaft unser Kapitän und somit für uns aktuell auch unsere Nummer eins.» Ist die Torwart-Posse damit endlich vom Tisch?

Niederlande: Das Motto ist klar: Dabeisein ist alles

Es waren keine einfachen Jahre für den Vizeweltmeister von 2010. Gleich zweimal in Serie musste die Elftal zuletzt ein grosses Turnier am TV mitverfolgen, nachdem sie in der Qualifikation von Teams wie Island oder Tschechien düpiert worden war. Oranje ist darob aber nicht im Tal der Tränen versunken, sondern hat die Baisse genutzt, um sich unter Ronald Koeman mit Geduld neu zu erfinden. Der Generationenwechsel ist vollzogen. Statt Robben, Sneijder oder Van Persie sind heute Youngsters wie De Ligt, De Jong oder Depay die Hoffnungsträger. Mit ihnen sollen sich die Niederlande endlich wieder qualifizieren. Dank des fulminanten 4:2-Siegs über Deutschland stehen die Chancen dafür aktuell richtig gut.

Portugal: Der Europameister hat Sand im Getriebe

Eine EM ohne Titelverteidiger? Das wäre ein dickes Ding. Ganz so schwarz wollen wir die Situation Portugals in Gruppe B noch nicht malen. Trotzdem steht die Truppe um Superstar Cristiano Ronaldo aktuell nur auf dem zweiten Rang, hat nach harzigem Auftakt bereits fünf Punkte Rückstand auf die Ukraine. Grund zur Besorgnis ist das aber noch nicht. Denn: Portugal zeigte eine Reaktion, fertigte Litauen (5:1) und Serbien (4:2) ab und hat dank des einfacheren Restprogramms alle Trümpfe in der Hand. Ausserdem qualifiziert sich auch der Gruppenzweite. Und selbst wenn Serbien noch vorbeiziehen sollte, bleibt den Portugiesen die Hintertüre Nations League zur EM-Teilnahme.

Finnland: Dank Pukki-Party erstmals nach Europa?

Sein Name ist in aller Munde: Teemu Pukki. Der Stürmer ist in der Premier League der Mann der Stunde und verblüfft mit seiner Torflut für Norwich City die Insel. Auch im Nationalteam läuft es eindrücklich: Auch dank seinen fünf Toren steht Finnland in Gruppe J derzeit auf dem zweiten Rang. Und dort herrscht hinter den enteilten Italienern jede Menge Platz für Sensationen. Diesen will das Team von Markku Kanerva nutzen. Der ehemalige Lehrer hat den Finnen eine neue Identität verliehen. Mit Kampfgeist, defensiver Stabilität und Torjäger Pukki will sich Finnland zum ersten Mal überhaupt für ein grosses Turnier qualifizieren. Wiederholt sich im hohen Norden gerade die Erfolgsstory Islands?

Österreich: Wo ist die Euphorie der Koller-Ära geblieben?

Wo ist nur die Euphorie geblieben, die Trainer Marcel Koller in Österreich mit seinem Team vor vier Jahren auf dem Weg an die EM 2016 entfacht hat? Die verpasste WM-Qualifikation 2018 sowie die Niederlagen zu Hause gegen Polen und in Israel beim Start in die EM-Ausscheidung 2020 sowie die gescheiterte Einbürgerung des Premier-League-Topstürmers Ashley Barnes vom FC Burnely haben für Ernüchterung gesorgt. Zwar sind die Österreicher nach zehn Punkten aus vier Spielen wieder im Geschäft und können sich im Fünfkampf(!) mit Polen, Slowenien, Nordmazedonien und Israel sogar noch aus eigener Kraft für die EM qualifizieren, dennoch wird das Ernst-Happel-Stadion heute gegen Israel nur zur Hälfte gefüllt sein.