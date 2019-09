Seit 37 Jahren hat Deutschland nicht mehr gegen Nordirland verloren. Es war in der Qualifikation zur EM 1984 in Frankreich. Damals verlor Deutschland beide Partien gegen Nordirland mit 0:1. Doch das ist lange vorbei. Das Team von Bundestrainer Jogi Löw ist heute Abend absoluter Favorit im fünften Qualifikationsspiel.

Deutschland und die Schwierigkeit, sich dem Gegner anzupassen

Im deutschen Lager herrscht vor dem Spiel heute Abend dennoch Unruhe. Das Wort «Druck» hat Hochkonjunktur. Druck verspüre vor allem Bundestrainer Jogi Löw, schreiben verschiedenste Portale. Seine Mannschaft, vor allem aber auch er selbst, ist nach der 2:4-Niederlage gegen die Niederlande am Freitag heftig kritisiert worden. Fünf Verteidiger aufzustellen, um dann doch vier Gegentore zu erhalten und zeitgleich offensiv keine Stricke zu zerreissen. Das goutierten die deutschen Medien und die Fans überhaupt nicht. «Angsthasenfussball» hätten die Deutschen gespielt. Das Spiel habe an den EM-Halbfinal 2012 gegen Italien erinnert, als sich Deutschland dem Gegner anpassen wollte und jämmerlich unterging.

Nordirland will die Überraschung perfekt machen

Druck hat Deutschland aber nicht nur der letzten Niederlage wegen. Nordirland führt die Gruppe C mit zwölf Punkten aus vier Spielen an, Deutschland folgt dahinter mit neun. Bei einer zweiten Niederlage würden die Deutschen weiter zurückgebunden. Allerdings muss gesagt sein, dass sich die Nordiren erst je zweimal mit Estland und Weissrussland gemessen hat. Beide Nationen gelten nicht als Fussballschwergewichte. Nordirland hat dabei aber seine Pflicht erfüllt und will sich in einer schwierigen Gruppe zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte für eine Europameisterschaft qualifizieren. Dafür braucht es aber in den verbleibenden vier Partien eine echte Parforce-Leistung gegen die favorisierten Nationen Holland und Deutschland.