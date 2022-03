Jetzt mitmachen Wir suchen die besten, verrücktesten und innovativsten Sportvereine des Aargaus Im Podcast «aargauersport.ch» dreht sich alles um die schönste Nebensache der Welt. Und ab sofort ist die Aargauer Zeitung dabei. Aber nicht nur: Neu bieten wir allen Sportvereinen aus dem Kanton die Möglichkeit, ihre besten und spannendsten Geschichten zu erzählen.

Was macht Ihren Sportverein einzigartig? Erzählen Sie es. URS FLUEELER

Ist Ihr Sportverein der beste der Welt? Dann erzählen Sie davon. Egal, ob Ihr Verein die weltweit besten Ideen hat oder die Vereinsabende bessere Verkupplungschancen bieten als jedes Tinderdate. Wir wollen es wissen.

Im Podcast «aargauersport.ch» haben Sportvereine aus dem Kanton Aargau neu die Möglichkeit, sich in maximal 90 Sekunden selbst vorzustellen. Was macht den Verein einzigartig, wie viele Ehen wurden schon geschlossen, was war die verrückteste Vereinsreise überhaupt?

Das alles und vieles mehr darf erzählt werden. Sie selbst entscheiden, was Ihren Sportverein ganz besonders macht und welche Geschichten Sie erzählen wollen. Sie bekommen von uns quasi eine Carte blanche.

Interessiert? Dann melden Sie sich für Details: martin.probst@chmedia.ch.