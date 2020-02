Nach dem sensationellen Teamergebnis am gestrigen Donnerstag (Ränge 2-5) sind die Schweizer Speedspezialisten heute Freitag in Saalbach-Hinterglemm im Super-G im Einsatz. Mauro Caviezel ist der derzeit beste Schweizer in dieser Disziplin. Gelingt ihm nach dem dritten Platz in der Abfahrt nochmals der Sprung auf das «Treppchen»?