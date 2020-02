Nachdem sich sein grösster Konkurrent, Dominik Paris, einen Kreuzbandriss zugezogen hat, ist Beat Feuz in der Abfahrtswertung allein auf weiter Flur. Mit einem Sieg in der Abfahrt von Saalbach könnte der Schweizer bereits in der drittletzten Abfahrt des Winters den Gewinn der Kristallkugel perfekt machen. Verfolgen Sie das Rennen live bei uns.