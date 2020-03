Das zweite Speed-Rennen an diesem Wochenende steht an. Mauro Caviezel fuhr in Hinterstoder auf Rang zwei. Gegenwärtig führt er die Weltcup-Wertung im Super-G an. Wie schlägt sich der 31-Jährige in Kvitfjell? Gelingt gar der erste Sieg? Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.