Der EHC Olten verliert die Finalserie gegen Rapperwil-Jona mit 1:4 in Rücklage. Im fünften Spiel in Rapperswil fiel die Entscheidung zugunsten der Lakers. Die Oltner geriten nach gerademal 24 Sekunden in Rückstand und rennten diesem das ganze Spiel hinterher.