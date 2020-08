Jetzt im Liveticker: Bayern demontiert Barca im Viertelfinal – es steht 6:2

Die Deutschen haben nach den erneuten Gewinn der Meisterschaft und des Pokals auch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea beeindruckt und mit 4:1 gewonnen. Barcelona musste in der Meisterschaft mit Rang zwei Vorlieb nehmen und den Titel Erzrivale Real Madrid überlassen. Mit einer markanten Steigerung gegenüber den Auftritten in der heimischen Meisterschaft und einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Napoli sicherten sich die Katalanen den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Heute kommt es nun zum Duell zwischen den beiden FCB's. Viele Experten sprechen aufgrund des frühen Ausscheidens anderer Favoriten wie Liverpool (aktueller Titelhalter), Real Madrid oder Juventus Turin auch von einem «vorgezogenen Finale». Das Spiel am Finalturnier in Lissabon startet um 21.00 Uhr und wird nicht im Free-TV übertragen.

Die Partie im Liveticker: