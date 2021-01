Italienerin Sofia Goggia rockt Karl-Schranz-Piste in St. Anton und gewinnt souverän

In einem Interview sagte Sofia Goggia kürzlich mit dem Corriere della Sera: «Wenn ich fahre, dann ist das Rock'n'Roll!» Diese Worte nahm die 28-jährige in der Abfahrt von St. Anton wörtlich und bretterte wie ein abgebrühter Rockstar in einem Wahnsinns-Tempo über die vereiste Karl-Schranz-Piste. Ein souveräner Sieg war der Lohn dafür. Die Schweizerinnen schafften es nicht aufs Podest.

Gisin mit Startnummer zwei

Die Österreicherin Nina Ortlieb eröffnete auf der legendären Karl-Schranz-Piste das Arlberg-Kandahar-Rennen. Die Tochter von Olympiasieger Patrick Ortlieb schied aus. Und so war es an Michelle Gisin, die mit Startnummer zwei ins Rennen ging. Die 27-jährige Engelbergerin zeigte zwar eine souveräne Fahrt, verbuchte aber (zu) viele kleine Fehler. Dennoch ist sie mit ihrem 20. Platz (zeitgleich mit Joana Hählen) zufrieden: