Interview Beat Feuz nach der Landung in Zürich: «Der Olympiasieg ist das letzte Puzzleteil, das gefehlt hat» Nach seinem Olympiasieg in der Abfahrt ist Beat Feuz am Zürcher Flughafen gelandet. Er erzählt vom Rückflug zusammen mit zwei weiteren Schweizer Olympiasiegern, dem Stellenwert dieser Goldmedaille und er freut sich auf das Wiedersehen mit der Familie.

Beim Ankunft in Zürich warten für Beat Feuz keine Fans, dafür Journalisten. Claudio Thoma/Freshfocus

Es ist kein Empfang mit Kuhglocken und Schweizer Fahnen, sondern wegen Corona einer im Hinterzimmer. Als Beat Feuz nach seiner Landung aus Peking eine Lounge im Flughafen Zürich betritt, warten nur einige Journalisten. Beat Feuz trägt eine Goldmedaille um den Hals. In den Augen ist die Müdigkeit sichtbar, aber vor allem auch die Freude.

Wie fühlt es sich an, mit der Goldmedaille um den Hals wieder zurück in der Schweiz zu sein?

Natürlich wunderschön. Es ist gleich ein anderes Gefühl, auf europäischen Boden zu sein. Es gibt sicher Schlimmeres, als mit Gold in Zürich zu landen. Es ist aber noch immer ein bisschen surreal, mit einer Goldmedaille hier zu stehen.

Beat Feuz präsentiert seine Goldmedaille. Claudio Thoma/Freshfocus

Wo würden Sie diese Medaille einordnen?

Natürlich gehört sie irgendwo ganz oben ins Regal. Olympiasieger kann man nicht jedes Jahr werden und ich habe das jetzt geschafft. Das macht mich sehr stolz. Der Olympiasieg ist einfach das letzte Puzzleteil, das noch gefehlt hat. Ich würde ihn aber nicht als grössten Sieg überhaupt bezeichnen. Hätte ich 2017 den Weltmeistertitel nicht geholt, würde ich jetzt sagen, dass mir dieser Titel noch fehlen würde.

Wie blicken Sie mit etwas Abstand auf das Abfahrtsrennen zurück?

Es war ein cooles Rennen – und es war vor allem fair. Man hatte befürchtet, dass es wegen des Windes eine Lotterie werden würde. Ich habe mir gesagt, dass ich das nicht ändern kann und ich gut Ski fahren werde. Aus diesem Grund sind die Emotionen gerade im Ziel sehr gross gewesen – und das sind sie immer noch.

Katja Jeggli

Sie waren nach der Goldfahrt so emotional wie selten zuvor. Dabei haben Sie schon einige ganz grosse Erfolge gefeiert. Was war der Grund, dass die Emotionen bei Ihnen genau in diesem Moment so hochgekommen sind?

Als feststand, dass ich gewonnen habe, wurde ich überrascht von einem Anruf meiner Familie. Ich war sehr überrascht, das war dann gerade ein bisschen viel.

Was haben Sie mit Ihrer Familie besprochen?

Sie haben mir gratuliert. Es ging aber gar nicht so sehr darum, was wir gesagt haben, sondern vielmehr, dass wir uns kurz sehen und hören konnten. Wir haben auch einander erzählt, was wir alles zusammen durchgemacht haben. Es war nicht immer nur einfach, es gab Verletzungen und schwierige Zeiten. Wir haben uns das noch einmal durch den Kopf gehen lassen.

Für uns war es das erste Mal gewesen, dass wir Sie so emotional gesehen haben. Sind Sie hinter der Kamera ab und zu so?

Es hatte natürlich schon einen Grund, dass ich in einem Raum verschwunden bin. Ich habe aber nicht realisiert, dass die Tür offen stand und eine Kamera reinfilmen konnte. Aber solche Dinge gehören auch dazu. Olympiasieger wird man nicht jeden Tag, in China schon gar nicht. Und dann hat in diesem Moment auch noch meine Familien angerufen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich war so glücklich, dass alles so gut gelaufen ist, dass so ein Gefühlsausbruch einfach mal möglich sein kann.

Wir haben in unserer Zeitung geschrieben, dass Sie nun der grösste Abfahrer der Geschichte sind: Sehen Sie das ähnlich?

Das muss ich zum Glück nicht beantworten. Ich fahre Ski und versuche, das möglichst schnell zu machen. Ich konnte grosse Erfolge feiern, aber ob ich der grösste bin oder nicht, sollen besser andere beurteilen.

Insgesamt gibt es nur vier Schweizer, die Olympiasieger in der Abfahrt wurden. Das ist eine erstaunlich kleine Zahl für eine Skination.

Ja, das ist erstaunlich. Im Flugzeug war dies gerade sehr speziell: Drei davon sassen beieinander. Mit den Pistenbauern Bernhard Russi und Didier Défago waren zwei weitere Abfahrtsolympiasieger im Flugzeug, weil sie mit mir zurückgeflogen sind. Wir haben zusammen noch ein Foto gemacht. Russi hat gemeint, dass er das auf Instagram posten und noch irgendwo den Vierten, Pirmin Zurbriggen, reinflicken werde.

Drei von vier Schweizer Abfahrtsolympiasieger (von links): Beat Feuz, Didier Défago und Bernhard Russi. Keystone

Bernhard Russi rät Ihnen öffentlich, dass Sie nun zurücktreten sollen.

Er hat mich im Flugzeug nicht darauf angesprochen. Aber am Schluss ist das sowieso meine Entscheidung, was ich da mache. Ich würde es dann schon sagen, wenn es so weit wäre.

Während eines so langen Flugs haben Sie sicher auch viel Zeit gehabt, zu realisieren, was passiert ist. Was ging Ihnen während des Flugs durch den Kopf?

Ich glaube, es ging mir bei Flügen auch schon mehr durch den Kopf. Ich habe die Zeit vor allem genutzt, um zu schlafen. Ich hatte auch in China schon ein bisschen Zeit, zu realisieren, was passiert ist. Und wir haben noch gefeiert und sind heute um 5 Uhr abgeflogen. Als Spitzensportler ist man es sich nicht gewohnt, so lange aufzubleiben. Deshalb war ich dann schon froh, als ich im Flieger sass und schlafen konnte. In der letzten Stunde waren aber Russi, Défago und ich alle wach und da haben wir schon auch ein bisschen gemeinsam über die Olympiastrecke philosophiert und über alles Mögliche gesprochen.

Es gibt normalerweise eine Tradition, dass Olympiasieger ins Cockpit dürfen. War dies bei Ihnen nicht der Fall?

Doch, ich wurde mehrmals dazu gefragt. Aber ich habe schon beim Hinflug nach Peking die Landung miterleben dürfen und darum habe ich diesmal lieber verzichtet. Ich wollte mich lieber hinlegen, als dass ich da vorne im Cockpit noch einschlafe.

Für Beat Feuz steht nun eine kleine Skipause an. Jean-Christophe Bott/Keystone

Was steht nun für Sie auf dem Programm?

Ich freue mich jetzt sehr darauf, nach Hause zu gehen und zu meiner Familie zu gehen. Ich habe nun gut zwei Wochen Zeit, bis es nach Kvitfjell geht. Diese Zeit werde ich zu Hause verbringen, das Skifahren kommt nun etwas kürzer. Die Olympischen Spiele waren sehr intensiv. Ich war zwar nicht sehr lange in China, aber stand dort jeden Tag auf den Ski. Es war sehr kalt und sehr hart für den Körper. Darum macht es Sinn, jetzt ein bisschen herunterzufahren.

Wo findet diese Goldmedaille nun ihren Platz bei Ihnen zu Hause?

Das habe ich mir bisher noch nicht überlegt. Aber wir haben zu Hause eine kleine Vitrine, in der bisher alle Medaillen, die ich geholt habe, ausgestellt sind. Mal schauen, ob dort noch ein kleines Plätzchen frei ist.