Rolf Gasser (57) ist seit dem 1. Mai 2011 Geschäftsführer des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV). In dieser Funktion arbeitet

der ehemalige Käsermeister auch für das jeweilige OK des Eidgenössischen Schwingfestes, zurzeit für dasjenige von Zug 2019. Zu Beginn der 1980er-Jahre war Gasser Kranzschwinger. Er ist der Sohn des legendären Hansueli Gasser. Dieser gilt, unter denjenigen, die in einem eidgenössischen Schlussgang gestanden sind, als bester Schwinger aller Zeiten.