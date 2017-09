15 bis 20 Stunden pro Woche investiert Hafner derzeit in ihre Fitness. Das Training ist hart, monoton und einsam. «Wir sind ein Team, aber wir trainieren alle für uns», sagt Hafner, die zum dritten Mal nach Turin 2006 und Vancouver 2010 an Olympische Spiele will. Es sind Monate der Ungewissheit, denn Vergleiche zur internationalen Konkurrenz fehlen. «Das macht uns etwas nervös», sagt Hafner. Die persönlichen Bestleistungen aus den Trainings würden aber für Zuversicht sorgen. Hafners Team «Firecracker» (Feuerwerkskörper) ist auf Kurs.

Der Name entstand übrigens vor 13 Jahren, als Hafner in Calgary zwei Franzosen dabei half, einen 190 Kilo schweren Bob zu verstauen. Ein Kanadier rief: «Here comes the firecracker». Auf Englisch wird damit eine starke Frau bewundert. Bald hatten die Kommentatoren von Eurosport den Namen adaptiert. In den Eiskanal können die «Firecracker» erstmals im Oktober in Oberhof (De). Dann hoffentlich ohne brennende Beine.

Die Bilder reisen links und rechts um den Globus

Das Schweizer Fernsehen arbeitet in Korea mit einer neuen Technik.

von Rainer Sommerhalder

Das Zauberwort heisst «Remote Production». Sven Sarbach, als Leiter Grossprojekte der SRG zuständig für Olympische Spiele, erklärt die neue Technik: «Anstatt in einem Reporterwagen vor Ort werden alle verfügbaren Bilder erst in der Schweiz zum fertigen TV-Signal zusammengesetzt.» Möglich macht dies die Glasfasertechnologie mit grösseren Kapazitäten und Bandbreiten. Die neuen Kabel können mehrere Signale gleichzeitig übertragen. Um das Risiko zu minimieren, sendet die SRG ihre Signale einmal links und einmal rechts um die Weltkugel.