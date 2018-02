Diese Taktik wandten am Sonntag im Skiathlon erfolgreich auch die norwegischen Langläufer bei Cologna an. Man liess ihn auf den ersten 15 Kilometern in der klassischen Technik im Wind, man attackierte im Skatingteil wechselweise und perfid mehrmals im Augenblick, als sich Cologna gerade verpflegte. Offensichtlich war der dreifache Olympiasieger bei den Skandinaviern als Gegenspieler Nummer 1 deklariert worden.

Die norwegische Teamleistung erinnert – um beim Vergleich mit dem Radsport zu bleiben – an die grossen Auftritte von «Sky» an der Tour de France. Dort dominierte diese Equipe die Gegner ebenfalls nach Belieben. Ein letzter Vergleich: Wie bei Sky-Leader Chris Froome gibt es auch bei den norwegischen Langläufer nimmer wieder Diskussionen über den Einsatz des Asthmamittels Salbutamol an der Grenze der zumindest ethischen Toleranz.

Braucht keine Bestätigung mehr

Was muss sich Dario Cologna vorwerfen? Er hat schlecht gepokert beziehungsweise in einem Fall gar nicht. Sein grandioser Sieg beim letzten Wettkampf vor Olympia in Seefeld brachte den Konkurrenten mindestens ebenso viele Erkenntnisse wie ihm selber.