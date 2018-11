Servette, St. Gallen und der FC Basel: Sie alle haben es versucht und sind gnadenlos gescheitert. Im "Estadio Mestall" gabs für Schweizer Klubs bislang nichts zu holen: Servette verlor 2002 0:3, St. Gallen 2013 1:5 und der FCB ging 2002 mit 2:6 und 2014 mit 0:5 unter.

An diesem Mittwoch steht YB vor der Herausforderung, aus dem Stadion mit den wohl steilsten Zuschauertribünen etwas Zählbares mitzunehmen. Dies ist auch dringend nötig, wollen die Berner die Chance auf die Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League wahren. Wohl nur mit einem Sieg hätte YB die Aussicht, beim Debüt in der Königsklasse zu überwintern.

Trainer Gerardo Seoane geht die Partie dennoch gelassen an: "Wir verspüren keinen negativen Druck. Wir sind mit Hoffnungen hierher gereist, auch weil wir im Hinspiel einen guten Match gespielt haben." 1:1 stand es damals nach dem Schlusspfiff, die Berner hatten genügend Chancen auf den Sieg.