«Ich werde mich für einen fairen Sport einsetzen» – neue Direktorin für den Schweizerischen Turnverband

(swe) Béatrice Wertli heisst die neue Direktorin des Schweizerischen Turnverbandes STV. Die Kommunikationsberaterin wird per 1. März die operative Führung des grössten Schweizer Sportverbandes übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir freuen uns sehr, mit Béatrice Wertli eine sehr erfahrene und dynamische Persönlichkeit für das Amt der Direktorin gefunden zu haben. Wir sind überzeugt, dass Wertli mit ihrem Knowhow in Sport, Leadership und Kommunikation die ideale Besetzung ist, um den STV weiterzuentwickeln», lässt sich Zentralpräsident Fabio Corti zitieren.

Seit 2018 ist Wertli Präsidentin der CVP Kanton Bern. Um sich vollständig auf die neue Aufgabe zu konzentrieren wird sie dieses Amt Ende Februar abgeben. «Sport ist meine Leidenschaft und meine DNA. Ich werde meine Energie in den Dienst des Sportes stellen, weil ich davon überzeugt bin, dass Sport ein zentraler Baustein für eine dynamische Entwicklung unserer Gesellschaft sein kann und sein muss», äussert sich Béatrice Wertli über ihre neue Aufgabe als Direktorin des STV. «Ich werde mich für einen fairen und achtsamen Sport einsetzen, der den Menschen und seine gesunde Entwicklung in den Mittelpunkt stellt. Dies gilt für den Spitzensport ebenso wie für den Breitensport. Ich übernehme eine verantwortungsvolle Aufgabe in einer für den STV schwierigen Lage».



Die 44-jährige Aargauerin studierte an der Universität Genf Internationale Beziehungen. Anschliessend arbeitete sie in verschiedenen Führungspositionen bei der Schweizerischen Post und am Bundesamt für Sport sowie als Kommunikationschefin und Generalsekretärin der CVP Schweiz. Zurzeit ist sie als Senior Consultant bei der Marketing- und Kommunikationsagentur Enigma in Bern und Genf tätig.

Der Schweizerische Turnverband stand während den letzten Wochen und Monaten aufgrund von diversen Vorwürfen in der Kritik. Acht ehemalige Spitzenturnerinnen haben über Missstände in Magglingen ausgepackt. Unter anderem trat daraufhin Geschäftsführer Ruedi Hediger per Ende Jahr zurück.

