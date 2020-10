«Ich bin jetzt Hausmann – ist streng»: Ex-Fussballprofi Barnetta spricht erstmals über die Zeit nach dem Rücktritt

Nein, das nicht. Es war ja nichts im Vergleich zu meiner Zeit in Deutschland. Auf Schalke hast du noch viel mehr öffentliche Auftritte, repräsentative Aufgaben. Doch diese totale Präsenz über all die Jahre hat schon sehr gezehrt. Deshalb wollte ich bewusst nur noch für meine Familie da sein.

Früher war das Interesse an mir stets da, deshalb wählte ich den pauschalen Weg. Heute suche ich die Publizität überhaupt nicht, möchte es einfach so nehmen, wie es gerade kommt.

Tranquillo Barnetta: Ich stand so lange in der Öffentlichkeit, man wusste mehr oder weniger alles über mich. Deshalb habe ich diesen Schritt bewusst gewählt. Ich wollte Abstand gewinnen, einfach sein und nicht mehr ständig darauf schauen, was ich sage und tue. Das hat mir unglaublich gutgetan.

Das Virus ist sicher ein Punkt, der mir mein Vorgehen bestätigt. Der Fussball ist nicht mehr der gleiche. Ich stieg bei meinem Abschied ja sogar in die Fankurve, das wäre heute undenkbar. Ich kann für mich also definitiv sagen, dass ich nichts und niemandem nachtrauere. Vielmehr gönnte ich meinen ehemaligen Teamkollegen ihren Erfolg.

Gewiss hatte ich ein paar körperliche Baustellen, doch ich wollte selbstbestimmt aufhören. Es wäre möglich gewesen, noch zwei Jahre weiterzuspielen. Ebenso wäre es möglich gewesen, dass der Körper drei Monate später im August 2019 gestreikt hätte – dieses Risiko war mir zu gross, und der Übergang in mein neues Leben wäre dann wohl nicht so reibungslos verlaufen.

Überhaupt nicht, er kam zum richtigen Zeitpunkt. Ich denke nur allzu gern an die letzten Spiele mit St.Gallen zurück, gerade an den 22.Mai, als ich mich gegen YB von den heimischen Fans verabschieden konnte. Das war wahnsinnig und bleibt ewig in Erinnerung.

Bei Morenos Situation war ich zu weit weg. Er hatte das Gefühl, dass er sich nicht zeigen durfte. Nach meiner Rückkehr zum FC St.Gallen erhielt ich am Anfang ebenfalls keine Chance – das ist die einzige Parallele. Erst notgedrungen gab man mir die Möglichkeit. So viel möchte ich festhalten: Ich bin nicht wegen meines Verhältnisses zu Zeidler/Sutter zurückgetreten. Ich bin nicht nachtragend, auch wenn ich ihre Entscheide nicht verstand. Aber ich bewies ihnen, dass ich dem Team helfen kann – das war meine grösste Genugtuung.

Es ging überraschend gut, aber die Körperform hat sich schon verändert. Meine Beine sind nicht mehr so muskulös, insgesamt sind fünf Kilogramm Gewicht dazugekommen, vor allem am Bauch. Wenn ich mit Kollegen spasseshalber Fussball spiele, schwillt mein Knie sofort an. Biken und Tennis gehen aber problemlos. Vielleicht spiele ich irgendwann ja in einer Seniorenmannschaft, den Fussball habe ich ja noch immer gern. Noch wichtiger ist es mir aber, freie Wochenenden zu haben.

Was passiert mit der Psyche, wenn der ständige Druck wegfällt, die Kabine, das Mannschaftsgefühl?

Am meisten fehlt mir die Kabine. Aber mir half es sehr, dass ich mich auf mein zweites Leben vorbereitete. Und ich hatte Glück, dass ich als Familienvater sofort einen geregelten Tagesablauf und Verpflichtungen hatte, gebraucht wurde. Meine halbjährige Tochter hat die Zeitumstellung nicht gut mitgemacht, sie weckt uns derzeit um halb sechs Uhr morgens. Ich kann und will gar nicht mehr in den Tag hineinleben.

Hatten Sie als Aktiver nie psychische oder physische Schwächen, Momente des Trübsalblasens?

Es gab schon Situationen, in denen ich nicht erholt in ein Spiel ging. Manchmal spielten wir mit Leverkusen am Donnerstag im Europacup und dann bereits am Samstag in der Bundesliga. Ich hatte keinen Plan, wie ich das zweite Spiel innert 48 Stunden überstehen sollte, lief jeweils noch schwerfälliger als sonst. Doch ich biss mich ins Spiel hinein, und nach zwanzig Minuten lief meine Maschine. Psychisch war ich immer stabil, liess zum Beispiel Kritiken der Medien selten an mich heran, hatte den Rückhalt der Familie. Und: Der Fussball war für mich nie das Wichtig­ste. Ich war mir stets bewusst, dass es ein Leben danach gibt.

Ihr Leben danach: Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?

Ich bin jetzt Hausmann. Meine Verlobte absolviert derzeit ihr letztes Ausbildungsjahr, um Ärztin zu werden. Wenn die Mutter nicht da ist, dann bin ich die Mutter und mache alles für meine zwei Kleinen. Wir reisen gerne, im vergangenen Jahr fuhren wir drei Monate lang in der Schweiz, Italien und Deutschland umher. In einem Lieferwagen, in den wir eine Küche und Betten eingebaut hatten. Er ist gross genug, sodass ich darin stehen kann – das ist wichtig wegen meiner Knie. Eines muss ich schon sagen: Hausmann zu sein, ist sehr streng. Das Putzen, Saugen, den Kindern Essen zu geben, die Wäsche. Man weiss am Abend, was man am Tag gemacht hat. Ich sagte ja schon, dass ich noch nie so viel gearbeitet habe im Leben wie jetzt. Aber ich möchte das alles nicht missen, es ist eine so schöne Zeit.