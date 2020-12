«Ich bin extrem zufrieden»: Suter nur von schneller Italienerin Goggia geschlagen

(frh) Die Abfahrtspiste in Val d'Isère zeigte sich am Samstag deutlich zahmer als noch am Freitag. Nach den vielen gefährlichen Stürzen (Nicole Schmidhofer Fangzaun durchbrochen, Kreuzbandriss) wurden die Tore etwas anders gesteckt und die Schläge in der Oberfläche bearbeitet. Dies führte zu keinem prominenten Ausfall.

Das Podest

Sofia Goggia (It) 1:44.70 Corinne Suter (Sz) +0.24 Breezy Johnson (USA) +0.27

Die Vortagessiegerin Corinne Suter wollte natürlich auch in der zweiten Abfahrt des Winters wieder den Sieg. Sie erwischte zwar eine gute Linie und war auch schnell, doch die Italienerin Sofia Goggia fuhr vor allem im unteren Teil ein sehr starkes Rennen. Es reichte am Schluss für Corinne Suter für Platz zwei. Ein starkes Resultat. Suter zeigte sich im Interview mit dem Schweizer Fernsehen dann auch sehr glücklich: