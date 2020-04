Hürdenläufer Dr. med. Kariem Hussein im Corona-Interview: Er spricht über Olympia, Fitness – und zögert bei Pandemie-Fragen

Kariem Hussein trainiert zurzeit alleine. Sein Trainer ist in Deutschland, besuchen darf ihn Hussein wegen der Coronakrise nicht. Draussen auf der Bahn dreht der Thurgauer seine Runden, sonst gibt es Kraftübungen zu Hause. Als einer der Athleten, die an den Olympischen Spielen an den Start gegangen wären, ist Hussein in diesen Tagen ein gefragter Gesprächspartner.

Hand aufs Herz: Wie viele Videoanrufe hatten Sie in den letzten zwei Wochen?

Kariem Hussein: Mehr als je zuvor, auf jeden Fall. Ich schätze, so um die zehn. Es hält sich zum Glück noch in Grenzen. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Olympischen Spiele verschoben werden. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Zu sagen, ich hätte gewusst, dass dieser Schritt kommen wird, wäre wahrscheinlich gelogen. Aber es war absehbar. Von dem her habe ich es gelassen entgegengenommen.

Wie nehmen Sie die Gefühlslage bei den anderen Leichtathleten wahr?

Einen grossen Austausch gibt es nicht. Wenn, dann sehe ich etwas in den sozialen Medien. Ich muss auch sagen, dass ich es leid bin, mit anderen darüber zu reden. Es ist, wie es ist, man kann es nicht beeinflussen. Jeder versucht, sich zu arrangieren und irgendwie haben alle eine erträgliche Lösung gefunden.

Hat die Verschiebung Ihren Trainingsplan über den Haufen geworfen?

Nein, bei mir läuft alles normal weiter. Ich habe jetzt noch mehr Zeit für die Vorbereitung. Ich rechne nach wie vor damit, dass es eine Sommersaison geben wird. Sie wird einfach kürzer sein als sonst.

Was hatten Sie sich sportlich für die Olympischen Spiele vorgenommen?

Mein Ziel ist die Finalteilnahme. Daran ändert sich auch für 2021 nichts. Im Gegenteil, es ist sogar noch realistischer, das im nächsten Jahr zu schaffen, weil ich gerade aus einer Verletzung herauskomme.