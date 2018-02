Grösster Profiteur ist Gastgeber Südkorea: 18 der 144 Athleten umfassenden Delegation kamen nicht dort zur Welt. Alleine das Eishockey-Team der Männer baut auf sechs gebürtige Kanadier und einen Amerikaner. Sie profitierten von fehlender Eishockey-Tradition und einem abgekürzten Einbürgerungsverfahren. Voraussetzungen: zwei Jahre bei einem koreanischen Team, ein Treffen mit Sportfunktionären, später mit dem Justizminister und – kein Witz – das Vorsingen der Landeshymne.

Sie alle hätten keine Chance gehabt, ihr Heimatland an Olympischen Spielen zu vertreten, Opportunismus als Grund für den Nationenwechsel. Aber nicht in allen Fällen ist das so. Globalisierung und Migration machen auch vor dem Sport nicht Halt. Viele Athleten haben mehrere Pässe wie zum Beispiel Slopestyle-Olympiasiegerin Sarah Höfflin, die Tochter eines Schweizers und einer Neuseeländerin. Iouri Podladtchikov ist Sohn russischer Eltern, kam erst als 8-Jähriger in die Schweiz und startete bis 2007 noch für Russland.

Die Voraussetzung für einen Nationenwechsel sind unter Ziffer 41 in der olympischen Charta festgehalten. Sie besagt, dass ein Athlet während dreier Jahre vor den Spielen für das neue Land angetreten sein muss. In vielen Fällen profitieren alle Beteiligten: 12 der 91 teilnehmenden Nationen wären in Südkorea ohne Fahnenflüchtige gar nicht vertreten. Wir erzählen Ihnen die spannendsten Geschichten.

Dario Cologna – Schweiz

Mit vier Goldmedaillen ist Dario Cologna neben Simon Ammann der erfolgreichste Schweizer Winter-Olympionike. Dass er seinen Namen in den Annalen der Schweizer Sportgeschichte einträgt, ist indes nicht selbstverständlich. Cologna wuchs in Müstair, im östlichsten Dorf der Schweiz, einen Kilometer von der Grenze zu Italien entfernt, auf. Vater Remo ist aus dem italienischen Nachbardorf Taufers, Mutter Christine aus Stilfs.