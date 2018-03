Nach sechs Auswärtsspielen in Folge können die Devils in den acht verbleibenden Partien der Qualifikation nun noch sechsmal vor eigenem Publikum antreten. Ihr Vorsprung auf die Florida Panthers, den direkten Konkurrenten um den zweiten Wildcard-Platz in der Eastern Conference, beträgt aktuell drei Punkte. Das Team des Solothurners Denis Malgin hat allerdings noch zwei Partien weniger ausgetragen als New Jersey.