N – Neutrale Zone

Das Spielfeld ist in drei Zonen unterteilt. Die mittlere und kleinste Zone ist die neutrale Zone. Die Zone, in der sich das eigene Tor befindet, wird als defensive Zone bezeichnet. Die Zone, in der sich das gegnerische Tor befindet, ist die offensive Zone.

O – Offside, One-Timer

Überquert ein angreifender Spieler vor dem Puck die Linie in die offensive Zone und kommt dann die eigene Mannschaft im Angriffsdrittel in Puckbesitz, so pfeift der Schiedsrichter Offside (Abseits) ab.

Ein One-Timer ist ein Direktschuss. Der Spieler stoppt also den Puck nicht, sondern schiesst direkt.