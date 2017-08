Der Aufschlag ist ein zentraler Schlag in Federers Repertoire, für den Körper aber auch der belastendste, weil es sich dabei um eine sogenannt gekoppelte Bewegung aus gleichzeitiger Rotation und Beugung des Rumpfes handelt. Das führt dazu, dass beim Aufschlag bis zu acht Mal so grosse Kräfte wie beim Laufen auf die Lendenwirbel wirken. Trotz Niederlage sei er über den Finaleinzug glücklich. «Ich hatte eher nicht damit gerechnet», sagte der Baselbieter, der in diesem Jahr erst zum dritten Mal eine Partie verlor.

In den ersten acht Monaten hat er nur acht Turniere bestritten und fünf davon gewonnen, dazwischen längere Pausen gemacht, was Unsicherheiten nach sich zieht. «Schmerzen hier und da sind nach Ferien und Trainings normal. Wenn du erstmals wieder auf Hartplätzen spielst, ist das für den Körper immer ein bisschen ein Schock», sagt Federer, der insgesamt ein positives Fazit zieht. «Ich habe mich die ganze Woche okay gefühlt», sagte der Baselbieter nach dem Turnier.

Nach Roger Federers Absage steht fest, dass der Spanier Rafael Nadal (31) am Montag erstmals seit dem 30. Juni 2014 wieder die Führung in der Weltrangliste übernimmt. Er verdrängt den verletzten Andy Murray (30). Federers Verzicht hat zur Folge, dass er um fünf Punkte hinter dem Schotten bleibt, bei den US Open nur an Position drei gesetzt ist und bereits in den Halbfinals auf Nadal treffen könnte.

Nummer 1 weiter im Blickfeld

Federers Aussichten, in den nächsten Wochen erstmals seit dem 4. November 2012 und mit 36 als ältester Spieler der Geschichte noch einmal die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen, bleiben indes intakt, weil er bis Ende Jahr keine Punkte mehr zu verteidigen hat. Lieber sei er Ende Jahr die Nummer eins als jetzt vor den US Open. «Ich hoffe, dass ich dort in der bestmöglichen Form bin.» Für ihn beginnt nun ein Wettlauf mit der Zeit. In New York ein drittes Grand-Slam-Turnier 2017 zu gewinnen, wäre «unglaublich».