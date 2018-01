Michelles Vater ist bis heute ein leidenschaftlicher Surfer. Zeitweise arbeitete er sogar als Instruktor und bot Surfkurse für Engadiner im italienischen Riva an. Kein Wunder also, förderte und forderte er seine Tochter.

«Auf dem Wasser fühlt es sich schneller an»

«Ich fiel zu Beginn oft ins Wasser», sagt Gisin und muss ob der Erinnerung lachen. «Und weil mir der Neopren-Anzug von meiner Mutter zu gross war, hatte ich manchmal etwas kalt. Beim Hochklettern wurde mir aber zum Glück immer wieder warm.» Der Start also war harzig. Doch schon bald wurde aus dem Ärger eine Leidenschaft, die bis heute besteht. An das Tempo hat sich Michelle Gisin längst gewöhnt.

«Auf dem Wasser fühlen sich 30 km/h viel schneller an als an Land. Es braucht zu Beginn Mut, schnell zu surfen. Doch diese Erfahrung hilft mir auf der Skipiste, mich zu überwinden.» Während Gisin erzählt, üben auf dem See die Anfänger. «Meine Eltern kommen seit mehr als 30 Jahren an den Gardasee. Schon als Kind war ich oft hier.»

Motocross mit dem Freund

In der hoteleigenen Surfschule in Riva kennt man sie: «Michelle, der Wind ist zu schwach für dich», sagt der Besitzer. Die Schweizer Skifahrerin nickt. Sie kennt sich hier aus. «Normalerweise dreht es erst am Nachmittag dank Südwind auf», sagt sie. An diesem Julitag nicht. Sie bleibt an Land. «Jetzt warte ich auf Luca.»