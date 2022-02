Handball Ein Cup-Spiel zum Start ins Jahr: Der HSC Suhr Aarau muss gegen die ungeschlagenen Kadetten ran Am Sonntag (ab 16 Uhr) empfängt der HSC Suhr Aarau im Cup-Viertelfinal den Meisterschaftsfavoriten aus Schaffhausen. Die Erinnerungen an den letzten Vergleich sind nicht gut - trotzdem besteht Hoffnung auf einen Coup.

Können Tim Aufdenblatten und der HSC den aktuellen Cupsieger aus dem Wettbewerb kegeln? Marc Schumacher/Freshfocus

Aufregende Wochen liegen hinter dem HSC Suhr Aarau, und das hat am allerwenigsten mit dem Handballsport zu tun. Coronafälle tauchten auf, beinahe die gesamte Mannschaft war betroffen, bei einem Spieler wurde im Nachgang eine Thrombose im Bein diagnostiziert. Und zuletzt verkündete der Verein, dass er ab der neuen Saison ohne Manuel Zehnder und Lukas Laube auskommen wird. Beide verlassen den HSC in unterschiedliche Richtungen.

Die gute Nachricht ist: Noch stehen Trainer Aleksandar Stevic fast alle Spieler zur Verfügung, also auch Zehnder und Laube. Einzig João Ferraz fehlt wegen oben genannter Thrombose noch längere Zeit. Stevic bekam jüngst also Möglichkeiten, um Abläufe einzustudieren und Automatismen zu formen. Die – wenn nicht schlechte, dann doch komplizierte – Nachricht dürfte sein, dass bereits am Sonntag die Saison mit dem ersten Pflichtspiel fortgesetzt wird. Und es könnte kein schwierigerer Gegner warten.

Im Viertelfinal des Schweizer Cups trifft der HSC in der Schachenhalle (ab 16 Uhr) auf die Kadetten Schaffhausen. Die Ostschweizer sind in dieser Spielzeit noch ungeschlagen, lediglich zwei Remis sägten an der perfekten Bilanz. Auch die Schaffhauser waren vor kurzem vom Coronavirus betroffen, so dass Spiele abgesagt werden mussten. Im ersten Nachtragsspiel trennte sich der Tabellenführer am gestrigen Abend von Pfadi Winterthur mit 30:30.

Vor zwei Jahren schnappte der HSC den Kadetten den Supercup weg

Suhr Aarau hat bislang ungleich grössere Schwierigkeiten, ins Rollen zu kommen. Sieben Siegen stehen sieben Niederlagen und zwei Unentschieden gegenüber, aus den vergangenen fünf Spielen resultierte nur ein Sieg. Das vorerst letzte Meisterschaftsspiel verlor der HSC ausgerechnet gegen die Kadetten – durch ein Gegentor in letzter Sekunde. Nun also bietet sich auf der Cup-Bühne die Chance auf eine frühe Revanche.

Schöne Zeiten: 2020 holte der HSC SUhr Aarau den Supercup nach einem Sieg über die Kadetten. Marc Schumacher / freshfocus

Im Pokal-Modus jedenfalls haben die Aargauer gute Erinnerungen an Schaffhausen. Vorletzte Saison hätten die beiden Mannschaften im Cupfinal aufeinandertreffen sollen. Aufgrund der Coronapandemie wurde die Partie jedoch abgesagt und in Form des Supercups zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Diese Partie entschied der HSC überlegen mit 25:20 für sich. Amtierende Cupsieger sind allerdings die Kadetten.