Wie sind Sie zum Snowboarden gekommen?

Ich habe immer in einem Skigebiet gewohnt. Mit 2 oder 3 Jahren stand ich zum ersten Mal auf den Ski, mit 8 Jahren zum letzten Mal. Ich hatte nie Freude daran. Als meine Familie von Lenzerheide nach Davos zog, begann ich dort völlig talentlos Eishockey zu spielen. Über die Nachbarsbuben entdeckte ich das Skateboardfahren. Als in den Zeitungen und der «Tagesschau» über das Snowboarden berichtet wurde, wusste ich: Das will ich auch. Ich habe mir auf den zwölften Geburtstag ein Snowboard gewünscht, was ich dann auch bekam. Und weil mein Geburtstag im Februar ist, konnte ich sofort loslegen.

Gab es schon Snowboardlehrer?

Ja, 1989 gab es schon eine Snowboardschule in Davos, in dieser lernte ich dann auch in einem einwöchigen Kurs das Snowboarden.