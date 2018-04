Auf der Tribüne damals: Mike Babcock, Headcoach der Toronto Maple Leafs, die Herzog 2013 unspektakulär in der 5. Runde an 142. Position gedraftet hatten.

Wie alle Hockeyspieler will sich auch Herzog dereinst in der NHL versuchen. Noch läuft sein Vertrag mit den ZSC Lions bis 2019, doch der 23-Jährige hat sich eine Ausstiegsklausel für die beste Liga der Welt in den Kontrakt schreiben lassen.

Sollte Herzog tatsächlich ein Aufgebot für ein Trainingscamp erhalten, würde er wieder auf Auston Matthews treffen. Mit dem heutigen NHL-Superstar harmonierte der linke Flügel vor zwei Jahren prächtig. Weil er meist an der Seite des genialen Centers wirbeln durfte, skorte er in 38 Spielen ordentliche 24 Punkte.

Vom Oberthurgau in die NHL?

In Übersee hat sich Herzog bereits einmal versucht. Nachdem er mit 17 von den Pikes Oberthurgau in den Zuger Nachwuchs gewechselt war, spielte er – nach zwei Lehrjahren in Zug, ersten NLA-Einsätzen und einer abgebrochenen Lehre als Automechaniker – eine Saison für die Québec Remparts in der kanadischen Nachwuchs-Liga QMJHL.

Dank starken Leistungen durfte Herzog ausserdem fünfmal in der AHL für die Toronto Marlies, das Farmteam der Maple Leafs, auf Eis. Er zog dieses Lehrjahr damals einer weiteren Saison in der Schweiz vor, «weil es für meine Weiterentwicklung besser war.»