Griff nach den Sternen: Die «Bündner-Gang» will an der Heim-WM in Neuenburg nach den Titel holen

Corin Rüttimann, Seraina Ulber und Flurina Marti sitzen im Teamhotel der Schweizer Unihockey-Nati in Murten. Dass sich die drei bei Piranha Chur engagierten Spielerinnen blind verstehen, ist schnell klar. Nicht nur, weil sie viel lachen und sagen, dass es bei ihnen harmonisch zu und her gehe. Aber vielmehr sind es Aussagen, wie diejenige von Marti, die das blinde Verständnis und die Freundschaft der dreien verdeutlichen. «Ich weiss, dass Seraina und Corin immer für mich da sind. Ich könnte auch nachts um drei anrufen.»

Sehr erfahren und trotzdem in neuem Territorium

Ob sie als Dreiergruppe an der WM spielen, war lange nicht klar. Am 31. August verletzt sich Seraina Ulber während des Supercupfinals am Sprunggelenk. Sie muss sich gar einer Operation unterziehen. Nur ein Spiel hat sie seither in der NLA bestritten, im Nationalteam ist sie dank der Erfahrung von 99 Länderspielen unverzichtbar. Zuletzt hat sie gar mit einer U16-Junioren-Mannschaft ein Testspiel absolviert, um noch mehr Spielpraxis zu sammeln. Es sei «cool» gewesen und alles sei gut verlaufen, sagt die 29-Jährige, die sich in dieser Partie zuerst einmal an ihre neuen Mitspieler gewöhnen musste.