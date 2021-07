Wimbledon Viktorija Golubic besiegt Madison Keys und steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in den Viertelfinals Viktorija Golubic (WTA 66) bezwingt die Amerikanerin Madison Keys (WTA 27) mit 7:6 (7:2), 6:3 und steht in Wimbledon in den Viertelfinals. Dort trifft sie auf die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 13).

Viktorija Golubic steht in den Viertelfinals von Wimbledon.

Facundo Arrizabalaga / EPA

Der Höhenflug von Viktorija Golubic geht weiter. Nach einem 7:6 (7:3), 6:3 gegen die Amerikanerin Madison Keys (26, WTA 27) steht die 28-Jährige in Wimbledon erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in den Viertelfinals. Nach Danielle Collins, Madison Brengle ist Keys die dritte Amerikanerin in Folge, gegen die sich Golubic durchsetzt.



Gegen die US-Open-Finalistin von 2017 startet Golubic fulminant in die Partie, geht mit zwei Breaks und 5:2 in Führung und kommt beim Stand von 5:4 und eigenem Aufschlag zu einem Satzball. Doch die Entscheidung fällt erst im Tiebreak, das die Zürcherin mit 7:3 für sich entscheiden kann.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgang muss Golubic ihren Aufschlag abgeben, gewinnt danach aber 4 Games in Folge und legt damit den Grundstein für den Sieg. Sie setzt sich mit 7:6 (7:3), 6:3 durch.



Golubic ist die erste Schweizerin in den Viertelfinals von Wimbledon seit Timea Bacsinszky 2015. Dort trifft sie auf die Tschechin Karolina Pliskova (29, WTA 13), die während acht Wochen die Weltrangliste anführte. Das bisher einzige Duell gewann aber Golubic 2016 im Fed-Cup-Halbfinal.