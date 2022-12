Gold im Curling Weltmeisterin Silvana Tirinzoni verrät das Erfolgsgeheimnis: «Wir sind ein sehr demokratisches Team» Die Zürcher Unterländerin setzt alles auf den Curlingsport, tauschte mit 41 Jahren den gut bezahlten Job auf der Bank mit einem Leben in der WG und wird mit dem zweiten Weltmeistertitel in Serie für ihren aussergewöhnlichen Weg belohnt.

Die Weltmeisterinnen von Calgary (von links)): Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat. Auch Ersatzspielerin Carole Howald kam an der WM zu Einsätzen. Bild: Jeff McIntosh/Keystone (Calgary, 9. Mai 2021)

Raus ins Freie. Dieser Herzenswunsch begleitet die alte und neue Curling-Weltmeisterin Silvana Tirinzoni vom CC Aarau auf dem Heimflug von Calgary via Amsterdam nach Zürich in der Nacht auf Dienstag. Die 41-jährige Zürcher Unterländerin lebte mit ihrem Team zuletzt während fünf Wochen in einer strikt abgeschotteten Blase in der kanadischen Olympiastadt.

Nach der mehrtägigen Quarantäne ging es jeweils morgens vom Hotel in die Wettkampfhalle und am Abend zurück in die Unterkunft. Frische Luft gab es während dieser Zeit maximal in einer Dosis, als wären die Schweizer Curlerinnen Schwerkriminelle im Hochsicherheits-Gefängnis.

Beklagen will sich die nunmehr zweifache Weltmeisterin über die aussergewöhnlich einschneidende Rahmenbedingungen nicht. «Es ist besser gegangen, als dass ich erwartet hätte. Erfolg macht vieles leichter», sagt Tirinzoni nach einer kurzen letzten Nacht in den Rocky Mountains am Telefon.

Überhaupt gehört Wehklagen nicht zum Repertoire der Betriebsökonomin. Als sie sich nach dem enttäuschenden siebten Platz bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang die Sinnfrage stellt, wusste Silvana Tirinzoni, dass sie für die letzte Etappe ihrer Karriere keine Kompromisse mehr eingehen wollte.

Finanzielle Sicherheit für den Sport geopfert

Anstatt sich das leidenschaftliche Hobby mit dem gut bezahlten Teilzeitjob als Vermögensberaterin und Finanzanalystin in einer Bank weiterhin quer zu finanzieren, kündigte sie Stelle sowie Wohnung und zog mit der besten Kollegin in der Stadt Zürich in eine simple WG. «Für eine eigene Wohnung würde das Geld derzeit nicht reichen», sagt die 41-Jährige ehrlich.

Der zweite WM-Titel in Serie für den Curlingclub Aarau mit den fünf Spielerinnen und den zwei Coaches. PD

Schuld daran trägt nicht etwa Misserfolg im Sport. Ganz im Gegenteil, Tirinzonis Team spielte die beste Saison der Karriere. Sieben Siege in Serie an der Schweizer Meisterschaft, ungeschlagen auch an der WM-Ausscheidung, eine Bilanz von 23 Siegen in 28 Spielen bei den beiden Grand-Prix-Turnieren in Kanada und nun 14 Siege in 15 Partien an der Weltmeisterschaft.

Dazu schrieb der Curling-Club Aarau Geschichte mit dem ersten Achterhaus an einer WM. «So etwas kann man sich nicht als Ziel setzen, es passiert einfach», sagt Tirinzoni. Auch für sie war es eine Premiere. «Auf so etwas darf man auch stolz sein. Es ist so etwas wie das I-Tüpfelchen auf unseren WM-Auftritt», sagt sie. Schade nur, hat kein einziges Fernsehbild den historischen Moment festgehalten hat.

Zurück zum Leben in der WG. Sie habe einige Reaktionen erhalten auf die Zeitungsstory, aber der Mitleidsfaktor sei etwas übertrieben gewesen. «Ich geniesse mein Leben wie es ist. Es war meine Entscheidung, ganz auf den Sport zu setzen und ich habe es keine Sekunde lang bereut», sagt sie.

Sie habe gewusst, das es der richtige Entscheid für sie sei. Selbst dann, als Corona dafür sorgte, dass seit März 2020 zwei Drittel aller Turnier ausfielen und die budgetierten Preisgelder das finanzielle Ungleichgewicht in der Teamkasse noch stärker prägten.

Man hat sich gerne im Schweizer Frauenteam. PD

Spätestens die Verteidigung des WM-Titels von 2019 – im vergangenen Jahr fielen die Titelkämpfe der Pandemie zum Opfer - und der Fixplatz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking entschädigen für alles.

Beeindruckend die Lockerheit in den teaminternen Diskussionen während des WM-Finals gegen Russland. Verblüffend die offensichtliche Harmonie unter den Spielerinnen, die doch seit Monaten so eng miteinander verbunden sind wie nie zuvor.

Der Fokus ist bereits auf Olympia gerichtet

Anstatt sich mit der Zeit auf den Wecker zu gehen, schweisste die gemeinsame Zeit die Curlerinnen noch mehr zusammen. Das liegt auch daran, dass Silvana Tirinzoni als Skip zwar der nominelle Chef der Equipe ist, aber nie den Chef heraushängt. «Wir sind ein sehr demokratisches Team», sagt die Zürcher Unterländer, «jede von uns ist auf einem Gebiet die absolute Leaderin». Aline Pätz spielt auf dem Eis die zwei letzten Steine, die ruhige Esther Neuenschwander hat die Zeit- und Reiseplanung jederzeit im Griff.

Und Silvana Tirinzoni? Sie kündigt an, dass man sie in den kommenden Tagen vor allem draussen antreffen wird. In Zürich und nicht auf den Malediven wie andere Wintersportler nach erfolgreichen WM-Auftritten. Rund 300 Glückwünsche auf dem Handy gilt es zu verdanken. Besonders gefreut hat sich Tirinzoni über einen Tweet von Bundesrätin Viola Amherd.

Titel verteidigt - WM Gold🥇💪Herzliche Gratulation unseren Curlerinnen @Swiss_Curling 🥌 🇨🇭 zur Spitzenleistung 😄 #teamtirinzoni — Viola Amherd (@Violapamherd) May 10, 2021

Der Fixplatz in neun Monaten in Peking soll im Team zwar Sicherheit, aber keinesfalls Bequemlichkeit auslösen. «Obwohl wir sehr gut und sehr konstant spielten, haben wir genügend Dinge gesehen, die wir verbessern wollen. Denn die Konkurrenz schläft im Hinblick auf Olympia nicht», sagt Silvana Tirinzoni keine 24 Stunden nach dem Gewinn des WM-Titels.