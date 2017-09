In Amerika lieben sie sie, die bedeutungsschwangeren Momente. Und wer wie Roger Federer gleich mehrfach für solche sorgt, wird zuweilen verehrt.

Als er sich am Montag zwei Stunden vor seinem Achtelfinal bei den US Open einspielt, sind mehrere Kamerateams zugegen, die Zuschauer drücken sich die Gesichter am Drahtzaun platt, einige haben selbst gemalte Plakate mitgebracht. Für Federer ist es der ganz normale Wahnsinn. Doch etwas ist anders als sonst.

Auf der anderen Seite des Netzes steht nicht einer seiner Trainer oder ein begabter Junior, sondern ein 10-Jähriger, dem diese Momente die Welt bedeuten: Marc Krajekian aus North Carolina.

Leid und Freude so nah beisammen

Vor zwei Jahren hatte dieser Schmerzen am rechten Knöchel verspürt, die sich später als eine seltene Form von Krebs herausstellte. Um die Ausbreitung zu verhindern, musste das Bein amputiert werden. Marc berichtet in einem Brief an Federer von seinen dunklen Stunden. Dieser schickt ihm signierte Fanartikel und eine Botschaft: «Werde schnell gesund, Marc. Dann werde ich mit dir Tennis spielen.»