Gianni Infantino ist nicht zu beneiden. Was auch immer rund um die Fifa passiert, es wird dem Schweizer Präsidenten als Vorwurf ausgelegt. Und je näher der jährliche Kongress rückt, umso höher schlagen die Seismografen der kritischen Fifa-Berichterstattung aus.

Vor einem Monat machte die Story in den Medien die Runde, die Fifa wolle die Wiederwahl der Ethikkommission mit dem Schweizer Chefermittler Cornel Borbély und dem vorsitzenden Richter Hans-Joachim Eckert verhindern. Sie sollen diese Woche am Kongress in Bahrain für vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt werden.

Dabei wurde gnadenlos auf den Mann gespielt. «Der Fifa-Präsident will die Spitze der Ethikkommission auswechseln, um sich noch mehr Macht zu sichern», schrieb der «Tages-Anzeiger», es sei «ein offenes Geheimnis, dass Infantino lieber andere Personen an der Spitze der Kammern sehen würde», wusste die «Süddeutsche Zeitung». Der Italo-Schweizer wolle Rache nehmen, weil die Ethiker im Sommer 2016 auch gegen ihn ermittelt hatten. Mehr als Indizien von angeblichen Fifa-Insidern präsentierten die Ankläger nicht.

Wie wenig Wert solche Insider-Informationen bisweilen haben, bewies der «Spiegel» mit seiner jüngsten Behauptung, gegen Infantino laufe erneut ein Verfahren der Ethikkommission. Als Quelle diente ein ehemaliger Fifa-Mitarbeiter. Ein Kenner der Vorgänge spricht von einer äusserst «schludrigen journalistischen Arbeit».

Neue Leichen im Keller

Feinde hat der Schweizer Fifa-Boss offensichtlich nach wie vor zur Genüge. Diese stammen oft aus der Vergangenheit der Organisation. Bisweilen werden auch unerwartete Personen von dieser eingeholt. So jüngst Richard Lai, der Präsident des Fussballverbandes von Guam und Mitglied im Compliance- und Audit-Komitee der Fifa. Er gestand letzte Woche vor der US-Justiz, korrupt zu sein. Mit ihm in den Strudel der Ermittlungen geriet mit Scheich Ahmad Al-Sabah, dem Neffen des kuwaitischen Emirs, sogar ein Mitglied der Fifa-Führung und einer der mächtigsten Strippenzieher im Sport. Ahmad Al-Sabah trat von allen Fussballämtern zurück, betonte dabei aber seine Unschuld.