Weil er zu Beginn seiner Karriere noch ein Bub war, heisst diese Veranstaltung seit Jahren nicht Medienkonferenz, sondern «Kinderstunde». In Brünn hatten sich neben den TV-Teams unserer Landessender bloss drei weitere Chronisten für die Neuigkeiten aus dem Lüthi-Lager interessiert. Mehr aus Höflichkeit.

In Spielberg kommt es erstmals in dieser Saison zum Gedränge in der «Kinderstunde». Neun Chronisten plus erstmals der legendäre italienische Töff-Poet Marco Masetti («Motosprint») sind herbeigeeilt, um zu vernehmen, wie es Lüthi geht. Um ihm die Referenz zu erweisen. Weil sich nun ein «Kampf der Titanen» zwischen Morbidelli und dem Schweizer abzeichnet.

Zurück zu den Wurzeln

Die WM ist in eine neue Phase eingetreten. In den Teams von Lüthi und Morbidelli ist nie eine Schraube locker. An technischem Pfusch wird keiner der beiden scheitern. Wer wissen will, wie Tom Lüthis Titelchancen sind, muss sich nicht mehr mit Reifen oder Motoren befassen, sondern mit den «weichen» Faktoren: Konzentrationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Nervenkraft. Diese WM wird im Kopf entschieden.

Die grossen Fragen sind: Hat die Wirklichkeit den sensiblen Franco Morbidelli eingeholt? Spürt, ahnt er erst jetzt, was er zu verlieren hat? Zerbricht er unter dem Druck? Oder ist es für ihn in Brünn einfach dumm gelaufen? Er hat sich gut erholt und sich am Freitag am ersten Trainingstag zum GP von Österreich mit Bestzeit zurückgemeldet. Vor dem Zweitplatzierten Tom Lüthi.

Der Emmentaler fuhr nach seinem Sieg in Brünn gleich nach Wien und flog noch am Sonntagabend heim. Um aus dem «System Töff» auszuchecken und sich zwei Tage daheim in Linden zu erholen. Er sagt: «Es hat sehr gut getan.» Seit ein paar Wochen ist Lüthi heimgekehrt in sein Dorf. Er hat seine Wohnung unten im Tal, in Oberdiessbach, aufgegeben und lebt jetzt wieder im Bauernhaus seiner Eltern in Linden.