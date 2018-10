Dienstagabend, Champions League. Die Normalität sieht so aus: Basel rüstet sich für die nächste magische Nacht. Das Schweizer Fernsehen ist nah am Ball. Der FCB rauscht über die Gegner hinweg, mal muss Liverpool dran glauben, mal erhält Benfica Lissabon eine Tracht Prügel. Sascha Ruefer lobt am Mikrofon den entrückten Dauermeister, Rainer Maria Salzgeber analysiert das Geschehen auf dem Rasen. Danach erhält der Fernsehzuschauer auch noch alle anderen Champions-League-Tore serviert. So hat sich die Fussball-Welt für Sofasportler eingependelt. Jahr für Jahr.

Doch diese Welt ist nicht mehr. Dienstagabend, Champions League – Mattscheibe. Erstmals seit ihrer Einführung müssen Schweizer Fussballfans für die Königsklasse bezahlen. Mit freundlichen Grüssen von No Billag. SRF will sich das ausgedehnte Rechtepaket nicht mehr länger leisten. Live gibts nur noch am Mittwoch. Wobei man fairerweise sagen muss: Im europäischen Vergleich ist der Schweizer TV-Zuschauer damit noch immer spitzenmässig bedient.

Impressionen von Tag vor dem Spiel Juve gegen YB: