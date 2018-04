Seit gestern Abend ist bekannt, wer den Grasshopper Club Zürich vor dem Abstieg retten soll: Thorsten Fink. Heute Nachmittag stellte sich der 50-jährige Deutsche den Medien. «Ich bin stolz, der Trainer dieses Vereins zu sein», sagte Fink, und er glaube an eine grosse Zukunft mit GC. Die Verhandlungen hätten nur zwei Tage gedauert: «Wir haben schnell gehandelt, es ging ruck-zuck.» Er habe ein gutes Bauchgefühl.

Fünf Runden sind noch zu spielen in der Super League, der Rekordmeister GC steckt mit vier Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Lausanne noch mitten im Abstiegskampf. Fink sagte, er habe die letzten drei Spiele der Zürcher gesehen und dabei festgestellt, dass er eine Mannschaft mit Potenzial übernehme.

«GC ist ein grosser Klub»

Der Champions-League-Sieger mit Bayern München (2001), der im Februar bei Austria Wien entlassen wurde, betonte, dass er nicht auf die schnellste Lösung zur Fortführung seiner Trainerlaufbahn ausgewesen war. «Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren so professionell, dass ich gesagt habe: Das will ich machen.» Er wisse, dass GC ein Topklub sei. «Im Moment vielleicht nicht tabellenmässig. Aber GC ist in der Schweiz ein grosser Klub. Ich spüre eine gute Stimmung, Aufbruchstimmung.»

Sein Vertrag bis Ende nächster Saison gilt nur, falls GC die Klasse hält. Aber an einen Abstieg wolle er gar nicht denken, so der ehemalige Meistertrainer des FC Basel (2010 und 2011). Über die mittelfristige Zukunft wollte Fink ohnehin nicht gross sprechen: «Wir werden uns auf die nächsten fünf Spiele konzentrieren, damit wir die Klasse halten. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, ob wir irgendwann mal wieder Meister werden können. Wer am Anfang zu viel will, wird auf die Schnauze fliegen.»