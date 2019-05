Die wichtigsten Aussagen an der Pressekonferenz:

Stephan Rietiker ...

... zum Spielabbruch in Luzern: «Erstens möchte ich mich klar gegen Gewalt in aller Form aussprechen. Wir müssen ganz klar unterscheiden, was Fans und was Chaoten sind. Aber ich will hier klarstellen, was gestern in Luzern wirklich vorgefallen ist. Als die ersten Hooligans über den Zaun geklettert sind, ging bereits ein Raunen durch die Presidents Lounge im Stadion. Irgendwann kam der CEO zu mir und sagten mir, dass die Fans einen Repräsentant des Klubs sehen möchten. Für mich war klar, dass ich das bin. Ziel war kein Kniefall, sondern eine Deeskalation. Stellen Sie sich vor, wir hätten 10 bis 15 Verletzte gehabt. Ich ging also dortin, das war nicht einfach. Ich musste unter Zeitdruck, was am besten zu machen ist. Also sagten wir, dass die Spieler das Trikot abgeben. Das war eine Entscheidung «Contre-Coeur». Aber es gab Drohungen von Seiten der Fans. Klar ist das Erpressung, aber wir haben uns dann die Szenarien angeschaut und dann entschieden, die Trikots abzugeben. Das dies nicht der richtige Weg für die Zukunft sein, ist mir klar. Ich als GC-Präsident kann keine Privat-Armee aufstellen, um den Schutz für alle garantieren. Hier ist die Politik und der Verband gefragt. Bei uns werden Autosünder härter bestraft als Hooligans. Was ich gestern gemacht habe, war unter den gegebenen Umständen, das Beste, was wir tun konnten.»

Stephan Rietiker...

...zum Abstieg: «Als ich vor sechs Wochen Präsident von GC geworden bin, wusste ich, dass das passieren kann. Die sechs Wochen waren wie sechs Monate – eine intensive Zeit. Ich hätte aber nie geglaubt, dass wir in Luzern 0:4 verlieren könnten. Der Vorteil ist nun die Unabhängigkeit. Ich werde alles kritisch hinterfragen. Mit externen Beratern. Es gibt keine besseren in der Schweiz als Heusler, Heitz und Jaus.»

Uli Forte...

...zu den Ereignissen am Sonntag: «Es war ein ganz dunkler Tag gestern. Nicht für den Grasshopper Club, sondern für den ganzen Schweizer Fussball. Leider konnten wir gestern spielerisch nicht überzeugen. Mit einem Sieg wären wir noch im Rennen um den Ligaerhalt geblieben, doch die Chance war klein. Leider müssen wir jetzt eine Saison in der Challenge League bestreiten. Der Verein und ich müssen nun alle Massnahmen treffen, um den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren.»

Frage an Rietiker: Wie geht es mit den Fans weiter?

«Wir brauchen die Fans, jetzt mehr denn je. In der Challenge League können die echten Fans nun unter Beweis stellen, dass sie dabei sind. Aber wir müssen klar unterscheiden, was Fans und was Chaoten sind. Das gestern war eine Straftat, Nötigung oder Erpressung. Ich bin kein Jurist, aber so sehe ich das. Bei uns laufen die aus dem Stadion und sind das nächste Mal wieder dabei. Wir brauchen sicher keine Chaoten, die uns Steine in den Weg legen.»

Frage an Rietiker: Ist die GC-Kurve rechtsradikal?

«Das wäre schlecht, wenn dies so wäre. Das muss ich erst abklären. Wir gehen sicher auf die Fans zu. Aber ich bin nicht bereit, Straftäter zu unterstützen. In den USA, England oder Deutschland hat man das Problem im Griff. Vielleicht müssen wir Politiker wählen, die etwas unternehmen.»

Frage an Forte: Ist das Gerüst für den Wiederaufstieg gegeben?