Ein miserables Wochenende haben die beiden Zürcher Super-League-Klubs hinter sich. Am Samstag verlor GC im Letzigrund gegen Luzern 1:3, tags darauf unterlag der FCZ an gleicher Stätte dem FC Lugano 0:1.

Muss man im Falle des Tabellenletzten GC von einer grossen Krise sprechen, so befindet sich der FCZ mittlerweile zumindest in einer kleinen. In den vergangenen sieben Spielen gab es nur einen Sieg. Gar nur einen einzigen Zähler holte im selben Zeitraum GC. Trainer Thorsten Fink wirkt ratlos. Seine Mannschaft scheint nicht fähig, den Abstiegskampf anzunehmen.

#2 Bayern rockt, der BVB stockt

Der einst stolze Neun-Punkte-Vorsprung von Borussia Dortmund ist in der Bundesliga zusammengeschmolzen wie Schnee an der Frühlingssonne. Nach der 1:2-Niederlage in Augsburg mussten die Westfalen tags darauf mit ansehen, welch starkes Zeichen die Bayern in Mönchengladbach setzten. Gleich mit 5:1 siegten die Münchner im Borussia-Park. Der Erfolg wäre noch höher ausgefallen, hätte Goalie Yann Sommer nicht glänzend gehalten.