Zeit zum Koffer packen beim FC Basel

Es gibt da diesen braunen Koffer. Aus Leder, etwas verranzt. Die Spuren der Zeit sind darauf verewigt. Gefüllt ist er mit Punkten und Erfolgen, verziert mit Wappen der gegnerischen Teams, die auf dem Weg geschlagen und aus dem Wettbewerb geworfen wurden. Dieser braune Koffer war der stete Begleiter des FC Basel in dieser Europa-League-Kampagne. Er war das Symbolbild dieser elf Spiele andauernden Reise. Gehörte er zum Gepäck, wartete ein grosses internationales Abenteuer auf die Basler. Am Mittwochmorgen nun trat er seine letzte Reise an. Zurück von Düsseldorf nach Basel, zurück vom Finalturnier der Europa League in die Heimat.

Die europäische Reise des FC Basel hat gegen Donezk bekanntlich ein Ende gefunden. Nie keimte Hoffnung auf, dass Basel – bis vor Anpfiff die statistisch beste Mannschaft des Wettbewerbs mit acht Siegen und sieben Partien zu Null aus zehn Spielen und nur zwei Gegentoren – den historischen Schritt in den Halbfinal gehen könnte. Der Koffer, er konnte nicht mit weiteren Erfolgen gefüllt werden. Er blieb verschlossen. Stattdessen befüllten die Spieler des FC Basel ihre eigenen Koffer mit dem mitgebrachten Hab und Gut, das gereicht hätte bis zum Endspiel am 21. August. Aber es hat nicht sollen sein, die letzte Reise der Basler in dieser so speziellen Saison endete frühzeitig. Enttäuschend.

«Wir haben vor dem Spiel in der Kabine gesagt, dass wir über uns hinauswachsen müssen, jeder an seine Leistungsgrenze oder darüber gehen muss und Donezk ausserdem nicht den besten Tag einziehen darf, um weiter kommen zu können», erzählt Valentin Stocker nach dem Spiel. Dass nichts davon zutraf, musste der Captain nicht ausformulieren. Das war offensichtlich. Und dennoch ist es und darf es auch nicht die Enttäuschung sein, die nach dem Ausscheiden auf Schalke überwiegt. Weil der FCB in dieser Saison europäisch eine Glanzstunde an die andere gereiht hat, erreichte, was kaum einer für möglich hielt, und einmal mehr zeigte, was in ihm steckt, wenn er alles abrufen kann.

«Ich würde das als riesigen Erfolg bezeichnen. Wir können stolz sein auf uns», sagt Stocker. Beachtlich sei das Erreichte insbesondere dann, wenn man das Kader mit dem Basler Team, das 2014 letztmals in einem Viertelfinal stand, vergleicht. «Das war eine andere Erfahrung und ein anderer Altersdurchschnitts im Team und daher eine andere Qualität.» Der Erfolg ist folglich vielleicht noch ein bisschen beachtlicher.

Die Kaderkritik des Marcel Koller

Auch aus Marcel Koller spricht nach dem Spiel der Stolz - zurecht. «Es war eine hervorragende Kampagne, in der wir auch in der Gruppenphase bereits schwierige Gegner hatten. Das waren alles Top-Klubs aus ihren jeweiligen Ligen.» Der FC Basel hat zwei Mal Getafe, zwei Mal Nikosia und zwei Mal Frankfurt besiegt. Und ausserdem in Trabzon ein Remis geholt und Krasnodar mit 5:0 aus dem Joggeli geschossen. Das sind beachtliche Resultate und Leistungen.