Sechs Tore in den letzten vier Spielen. Das ist eine starke Quote. Selbst für einen Stossstürmer. Wenn man noch bedenkt, dass Albian Ajeti in zwei von diesen vier Spielen erst in der 67. beziehungsweise der 72. Minute eingewechselt worden ist, ist diese Ausbeute noch höher zu bewerten. Diese ausgezeichnete Form gegen Ende der Saison hat Ajeti an die Spitze der Torschützenliste gebracht. 16 Tore kann er aufweisen. Gebraucht hat er dafür 31 Spiele oder 2159 Minuten. Heisst: pro Tor hat er 134 Minuten benötigt. Schneller waren nur die beiden YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame (126 Minuten) und Guillaume Hoarau (116 Minuten) – Ajetis erster Verfolger mit einem Tor Rückstand – sowie FCB-Teamkollege Ricky van Wolfswinkel (123 Minuten). Kann Ajeti Hoarau in der letzten Runde auf Distanz halten, wäre er der neunte Spieler im Dress des FCB, der als bester Torschütze ausgezeichnet werden würde.

Die Besten

Vor ihm haben das beim FCB seit Einführung des Titels in der Spielzeit 1933/1934 nur Numa Monnard (Saison 37/38), Josef Hügi (Saisons 51/52, 52/53, und 53/54), Ottmar Hitzfeld (Saison 72/73), Christian Giménez (Saisons 01/02 und 04/05), Mladen Petric (Saison 06/07), Alex Frei (Saisons 10/11 und 11/12), Shkelzen Gashi (Saison 14/15) und Seydou Doumbia (Saison 16/17) geschafft. Ajeti wäre aber auch der, der einen FCB-internen Negativrekord aufstellen könnte. Denn mit seinen aktuell 16 Treffern (drei davon erzielte er noch im Dress des FC St. Gallen) hat er so wenige wie noch kein Spieler des FCB, der am Ende diese individuelle Trophäe gewinnen konnte. Diese Liste führt im Moment noch Ottmar Hitzfeld mit seinen 18 Toren in der Saison 1972/1973 an.

Bleibt Ajeti tatsächlich bei seinen 16 Treffern stehen, würde er einen Negativwert aus dem Jahre 1979 egalisieren. Damals krallte sich FCZ-Spieler Peter Risi mit ebenfalls nur 16 Toren die Torjägerkanone. Es sind dies aber nicht die wenigsten Treffer, die je zu diesem Titel in der höchsten Schweizer Liga gereicht haben: Diese unrühmliche Ehre gehört Josef Artimovics. Er erzielte 1938/39 noch ein Tor weniger. Ajeti aber dürfte es egal sein, ob er den Titel mit 16 oder allenfalls mehr Toren holt. Titel ist Titel.

Torschützenkönige* Mit den wenigsten erzielten Treffern:

Munas Dabbur, Saison 15/16, 19 Tore

Shkelzen Gashi, Saison 14/15, 19 Tore

Mladen Petric, Saison 06/07, 19 Tore

Alexandre Rey, Saison 98/99, 19 Tore

Petar Aleksandrow, Saison 95/96, 19 Tore

Miklos Molnar, Saison 91/92, 18 Tore

Dario Zuffi, Saison 90/91, 17 Tore

Peter Risi, Saison 80/81, 18 Tore

Peter Risi, Saison 78/79, 16 Tore

Ottmar Hitzfeld, Saison 72/73, 18 Tore

Herbert Dimmeler, Saison 71/72, 17 Tore

Walter Müller, Saison 70/71, 19 Tore

Fritz Künzli, Saison 69/70, 19 Tore

Rolf Blättler, Saison 64/65, 19 Tore

Lauro Amadò, Saison 46/47, 19 Tore

Josef Artimovics, Saison 38/39, 15 Tore



*chronologische Auflistung