Young Boys missglückt Auftakt gegen Favorit AS Roma

Nach einer Viertelstunde machte Jean-Pierre Nsame vor 1000 Zuschauern im Wankdorf den perfekten Berner Auftakt komplett. Der 27-jährige Kameruner verwandelte einen Foulpenalty souverän zum 1:0. Die Römer, die zu Spielbeginn auf mehrere Stammkräfte verzichteten, bekamen erst durch die Einwechslungen der Stars Edin Dzeko und Henrich Mchitarjan Oberwasser. Bruno Peres (69.) auf Pass von Dzeko und Marash Kumbulla (74.) auf Vorarbeit Mchitarjans drehten die Partie in den letzten 20 Minuten.

Die Berner, die im Wankdorf im vierten Duell mit einem italienischen Vertreter erstmals verloren, stehen nach der Niederlage gegen den Gruppenfavoriten in der kommenden Woche in Rumänien im Einsatz. Der rumänische Meister Cluj startete mit einem 2:0-Sieg bei CSKA Sofia in die Europa League und führt die Tabelle der Gruppe A nach dem ersten Spieltag somit an.

Telegramm:

Young Boys - AS Roma 1:2 (1:0).

1000 Zuschauer. - SR Del Cerro (ESP). - Tore: 14. Nsame (Foulpenalty) 1:0. 69. Bruno Peres (Dzeko) 1:1. 74. Kumbulla (Mchitarjan) 1:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Bürgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder (70. Aebischer), Sierro (79. Gaudino), Maceiras; Fassnacht (65. Elia), Nsame (80. Siebatcheu), Moumi Ngamaleu (65. Mambimbi).

AS Roma: Lopez; Jesus (70. Pellegrini), Fazio, Karsdorp (46. Spinazzola); Bruno Peres, Villar (59. Veretout), Cristante, Kumbulla; Pedro (59. Mchitarjan), Carles Perez; Mayoral (59. Dzeko).

Bemerkungen: Young Boys ohne Spielmann, Lauper, Petignat, Martins (alle verletzt), Garcia (nicht im Aufgebot). AS Roma ohne Mancini (gesperrt), Mancini, Smalling und Zaniolo (alle verletzt), Calafiori und Diawara (beide Isolation). Verwarnungen: 39. Karsdorp (Foul). 50. Fazio (Hands). 52. Zesiger (Foul). 56. Jesus (Foul). 59. Villar (Foul). 62. Bruno Peres (Foul). 76. Mambimbi (Foul). 81. Gaudino (Foul).