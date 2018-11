Drei Punkte schienen für die Young Boys im ersten Spiel nach der Länderspielpause bereit zu liegen. Mit Lugano reiste das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga in die Bundeshauptstadt. Dass es schliesslich drei Punkte geworden sind, haben die Berner einer Leistungssteigerung nach der Pause und den Freistoss-Qualitäten von Miralem Sulejmani zu verdanken. In der 83. Minute landete ein Freistoss des 29-jährigen Mittelfeldspieler doch noch im Tor der Tessiner. Unhaltbar schien dieser allerdings keineswegs.

Trotz des Sieges wird YB-Trainer Gerardo Seoane mit der Hauptprobe vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United am Dienstag nicht vollauf zufrieden sein. Besonders in der ersten Halbzeit blieb das Heimteam erstaunlich blass. "Die körperliche Verfassung stimmt, die Spieler sind fit", hielt Gerardo Seoane vor dem Lugano-Spiel fest. Allerdings hätte das happige Programm mit der Doppelbelastung durch die Champions League bei einigen Spielern im mentalen Bereich Spuren gelassen, zuletzt habe es etwas an Kreativität und an Handlungsschnelligkeit gefehlt.

Eine Erkenntnis, die sich bei Seoane besonders in den ersten 45 Minuten gegen Lugano noch verstärkt haben müsste. Gegen den tief stehenden Gegner fehlte dem Meister das durchschlagende spielerische Konzept. Erst nach der Pause schaffte es der Leader, die Tessiner in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Roger Assalé, der nach der Länderspielpause erst am Mittwoch von der Elfenbeinküste nach Bern zurückgekehrt war, leitete mit einem Pfostenschuss in der 54. Minute die Sturm-und-Drang-Phase der Berner ein, in Sulejmanis Freistoss fand diese ihren Höhepunkt.

Hoarau im Spital

Die Young Boys bangen um ihren Goalgetter Guillaume Hoarau. Der Topskorer der Super League verletzte sich am Fuss und musste von Gerardo Seoane in der Pause aus dem Spiel genommen werden. Wie der souveräne Leader der Liga auf Twitter bekannt gab, musste der 34-Jährige zu weiteren Abklärungen ins Spital gebracht werden. Ein Ausfall des Franzosen wäre im Hinblick auf das Champions-League-Spiel vom Dienstag gegen Manchester United ein harter Schlag für die Berner.

Telegramm

Young Boys - Lugano 1:0 (0:0)

21'839 Zuschauer. - SR Klossner. - Tor: 83. Sulejmani 1:0.

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht (80. Moumi Ngamaleu), Sanogo, Sow, Sulejmani; Assalé (88. Aebischer), Hoarau (46. Nsame).

Lugano: Da Costa; Maric, Covilo, Sulmoni; Mihajlovic, Sabbatini, Piccinocchi (62. Vecsei), Daprelà; Fazliu (57. Bottani); Carlinhos (74. Brlek), Gerndt.

Bemerkungen: Young Boys ohne Wüthrich, Lotomba (beide verletzt). Lugano ohne Crnigoj, Manicone und Yao (alle verletzt), Janko (nicht im Aufgebot). 54. Pfostenschuss Assalé. Verwarnungen: 28. Sabbatini (Foul). 75. Gerndt (Foul). 80. Daprelà (Foul).