Bei der TSG in Sinsheim setzt der Ghanaer nach 50 Super-League-Spielen für YB seinen Aufstieg innerhalb eines spannenden Projekts fort. Die Kraichgauer gehören unter Coach Julian Nagelsmann zu den aufstrebenden Teams in Deutschland. Im kommenden Herbst wird Hoffenheim in der Gruppenphase der europäischen Elite-Klasse debütieren.

Keine Überraschung

Beim Schweizer Titelhalter rechneten die Verantwortlichen mit dem Abgang des robusten Innenverteidigers. Vor wenigen Wochen engagierten sie den 20-jährigen guineischen Nationalspieler Mohamed Ali Camara vom israelischen Erstligisten Hapoel Raanana.

Auch für den wahrscheinlichen Wegzug des an der Schwelle der Nationalmannschaft stehenden Schweizer Verteidigers Kevin Mbabu haben die Berner vorgesorgt. Der bereits verpflichtete Ulisses Garcia, der in der letzten Saison von Werder Bremen an Bundesliga-Aufsteiger Nürnberg ausgeliehen war, würde Mbabu auf der rechten Seite ersetzen.