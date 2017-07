Jean-Pierre Nsamé, der in Bern einen Dreijahres-Vertrag mit Option unterschrieben hat, erzielte in der abgelaufenen Saison für die Genfer 23 Tore in 31 Spielen.

Bereits seit einigen Wochen wurde über den Wechsel des 24-jährigen Kameruners zu den Young Boys spekuliert. Nach dem Wechsel von Michael Frey zum FC Zürich sind die Berner auf der Suche nach einem entsprechenden Ersatz nun bereits fündig geworden.