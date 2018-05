Die Arbeit, die Sie selbst leisten, wird auch mit Interesse verfolgt. Werden Sie auch von Bundesliga-Klubs umgarnt?

Auf diese Frage möchte ich nicht gross eingehen. Ich fühle mich sehr wohl in Bern. Wenn ich am Morgen ins Stadion fahre, tue ich das gerne. Ich darf mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Ich sagte ja schon immer, dass ich es als Privileg empfinde, für «meinen» Verein arbeiten zu dürfen. Das bleibt auch so. Aber ich habe aufgehört, Pläne zu machen über mehrere Jahre. Das geht im Fussball nicht. Wenn wir diesen Weg mit YB weitergehen können, dann freue ich mich auf die nächsten Jahre. Aber was einmal kommt, wer weiss das schon? Ich weiss auch nicht, ob ich noch 15 Jahre Sportchef sein möchte. Heute bin ich glücklich. Aber wenn ich das plötzlich nicht mehr bin, suche ich einen anderen Weg.

Welche unangenehmen Seiten des Daseins als Sportchef erleben Sie?

Die Aufgaben sind spannend und vielseitig. Aber auch intensiv, mit einer unglaublichen Intensität und Dynamik. Und es ist nicht immer ganz einfach, die verschiedenen Ebenen der Kurz-, Mittel- und Langfristigkeit zu verbinden.

Leidet manchmal das Privatleben?

Mein Privatleben ist top. Aber logisch, dass ich, bevor ich mich dafür entschieden habe, lange mit meiner Frau sprach. Wenn du so einen Job machen willst und deine Frau das nicht mitträgt, hast du schon verloren, bevor es angefangen hat. Sie macht das fantastisch, wie sie all die unvorhergesehenen Dinge mitträgt. Glauben Sie mir: Es ist alles andere als einfach, ein Privatleben zu organisieren mit einem Sportchef als Mann. Häufig wird einfach alles anders als geplant. Toll ist, dass auch unsere Kinder affin sind für YB und den Fussball. Manchmal kommen sie an die Heimspiele oder ich kann sie mitnehmen ans Abschlusstraining, wenn ich das verfolgen möchte. Das vereinfacht vieles. Denn ich glaube, alle wissen, wie gross der Stellenwert der Familie für mich ist.

Wussten Sie schon als Spieler, dass Sie einmal Sportchef werden möchten?

Eigentlich nicht. Ich war teilweise etwas zu reflektiert. Überlegte fast krampfhaft, was ich nach der Karriere tun möchte. Ich hatte eine Phase, da dachte ich: Ich muss alles planen, damit ich mit 35 aufhören und am nächsten Tag ins Büro gehen kann. Ich war hin- und hergerissen. Mal dachte ich: Ich muss weg vom Fussball. Dann doch wieder nicht. Je länger meine Karriere dauerte, wurde mir etwas klar.