YB nutzt kurze zahlenmässige Überlegenheit

Trotz der kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfälle von David Aebischer, Christopher Martins und Marvin Spielmann wie auch von Goalie David von Ballmoos fanden die Berner drei Tage nach der desaströsen zweiten Halbzeit des Spiels in Dänemark zu einer soliden Leistung zurück, indem sie das Spiel ab der 35. Minute in die Hand nahmen und deutlich zu dominieren begannen.

Die Zürcher gingen mit ihrem ersten Angriff nach fünf Minuten in Führung. Es traf Benjamin Kololli, dessen Schuss von der Strafraumgrenze unhaltbar abgelenkt wurde. Die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin hätte die Niederlage eventuell abwenden können, wäre nicht der defensive Mittelfeldspieler Hekuran Kryeziu wegen der zweiten Verwarnung kurz nach der Pause vom Platz gestellt worden. Eine Viertelstunde später wurden auch die Berner - Gelbrot gegen Cedric Zesiger - dezimiert, aber unmittelbar davor hatte der beim weiteren Pfosten allein gelassene Christian Fassnacht das Siegestor zum 2:1 erzielt und damit die Überzahl genutzt. Eine Schwächung mussten die Zürcher auch mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Kololli unmittelbar vor der Pause hinnehmen.

Nach dem frühen Rückstand hätten die Young Boys auch schon in der ersten Halbzeit die Wende herbeiführen können. So setzte Fassnacht einen Kopfball ans Lattenkreuz. Kurz vor der Pause rettete der Zürcher Neuzugang Lasse Sobiech aus der Linie.

Der Match hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit jenem von Mitte Juni, als die Berner den FCZ bei der Wiederaufnahme der Meisterschaft ebenfalls in einem lebendigen und ereignisreichen Spiel 3:2 besiegten. Der damals überzeugend spielende FCZ ging zweimal in Führung und liess sich erst in der letzten Viertelstunde überflügeln.

Telegramm

Young Boys - Zürich 2:1 (1:1)

1000 Zuschauer. - SR Schnyder. - Tore: 5. Kololli (Ceesay) 0:1. 24. Mambimbi (Zesiger) 1:1. 69. Fassnacht (Garcia) 2:1.

Young Boys: Faivre; Hefti, Camara (84. Lefort), Zesiger, Garcia; Fassnacht (89. Elia), Lustenberger, Sierro, Moumi Ngamaleu (84. Sulejmani); Mambimbi (73. Gaudino), Nsame (89. Siebatcheu).

Zürich: Brecher; Wallner, Sobiech, Sohm, Schättin (84. Winter); Domgjoni, Hekuran Kreyziu; Koide (59. Nathan), Marchesano, Kololli (44. Khelifi); Ceesay (84. Kramer).

Bemerkungen: Young Boys ohne Aebischer, Von Ballmoos, Martins, Spielmann, Lauper und Petignat (alle verletzt/rekonvaleszent). Zürich ohne Tosin, Omeragic, Rohner (alle verletzt) und Janjicic (krank). Kololli verletzt ausgeschieden. 15. Kopfball von Fassnacht ans Lattenkreuz. 56. Gelb-rote Karte gegen Hekuran Kryeziu (Foul). 70. Gelb-rote Karte gegen Zesiger (Foul). Verwarnungen: 28. Ceesay (Foul), 45. Hekuran Kryeziu (Foul).